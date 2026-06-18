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    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    El equipo africano encuentra el 1-1 con un gol de Teboho Mokoena sobre el final. El tanto de Michal Sadílek no fue suficiente para los europeos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sudáfrica reaccionó a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A. Ju Huanzong

    Sudáfrica y República Checa igualaron 1-1 en el inicio de la segunda fecha del Mundial. El resultado dejó a ambos equipos con opciones de clasificación de cara a la jornada final. Los europeos golpearon temprano con un tanto de Michal Sadílek, pero el conjunto africano logró reaccionar en el complemento con un gol de Teboho Mokoena para rescatar un punto. El encuentro estuvo marcado las dificultades de ambos para imponer superioridad durante largos pasajes. Los dos elencos sumaron su primera unidad.

    El cuadro dirigido por Miroslav Koubek encontró temprano la ventaja. El enfrentamiento comenzó con un dominio checo muy marcado. Aprovechó espacios por los costados y generó peligro mediante acciones de balón detenido. Sudáfrica, en cambio, mostraba dificultades para salir y apenas lograba enlazar secuencias de pases.

    La superioridad inicial encontró recompensa a los seis minutos. Adam Hlozek persiguió un balón largo sobre la derecha y logró mantener viva la jugada. Desde allí nació una combinación rápida entre Alexandr Sojka y Michal Sadilek que expuso una desconcentración defensiva sudafricana. Sadilek recibió dentro del área y definió con un remate bajo ante Ronwen Williams para establecer el 1-0. El tanto se convirtió en el más rápido registrado hasta ese momento del torneo.

    Sudáfrica le empató sobre el final a República Checa. Ju Huanzong

    Con el correr de los minutos el encuentro perdió intensidad. República Checa redujo su agresividad. La selección europea conservaba una imagen más sólida, pero tampoco generaba ocasiones que le permitieran ampliar la diferencia.

    Sudáfrica comenzó entonces a tener más contacto con el balón. Claro que gran parte de esos pases se producía lejos del arco defendido por Matej Kovar y sin capacidad para romper las líneas. La mejor vía ofensiva sudafricana apareció a través de Oswin Appollis. El extremo fue el único futbolista capaz de generar desequilibrio.

    La ocasión más importante para el empate llegó ya en el tiempo añadido. Un centro aparentemente sencillo fue mal contenido por Kovar y el rebote quedó servido para Maseko dentro del área. Cuando el atacante se preparaba para rematar, Ladislav Krejci apareció con una intervención decisiva para bloquear el disparo. La jugada evitó que República Checa pagara caro uno de sus pocos errores defensivos de la etapa inicial. Así se cerró una primera mitad de escasas emociones y pocas ocasiones claras.

    El segundo tiempo fue similar en el trámite. Sin embargo, sobre el final, cuando parecía que no encontraban los caminos, un penal por mano de Pavel Sulc cambió el panorama para Sudáfrica. A los 83 minutos, Teboho Mokoena cambió la infracción por gol e igualó el encuentro por 1-1. Ese marcador quedó hasta el final.

    El empate dejó el Grupo A completamente abierto para la última fecha. República Checa sumó su primer punto tras la derrota inicial ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica evitó una segunda caída. Ambos mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final, al menos entre los mejores terceros. El cuadro africano debe enfrentar a los asiáticos. Los europeos, en tanto, se miden ante el cuadro anfitrión.

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