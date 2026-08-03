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    Corte de Santiago revierte cambio de cautelar y confirma el arresto domiciliario total para Manuel Monsalve

    Previamente el exsubsecretario había obtenido una rebaja de su medida cautelar -a arresto nocturno- ante el Séptimo Juzgado de Garantía. La resolución de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino fue dividida.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Once días alcanzó a estar el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve con la medida de arresto domiciliario nocturno. Eso al menos como consecuencia de una resolución de primera instancia que, en realidad, nunca alcanzó a tener efectos.

    Fue el jueves 23 de julio cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió cambiar el arresto domiciliario total bajo el que se encontraba la exautoridad, quien está siendo investigado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna de esa cartera.

    Por esa misma fecha, el fiscal Centro Norte Marcelo Borbarán, quien en esa ocasión alegó en el Juzgado de Garantía, anunciaba que estudiarían el fallo para ver si apelarían en el tribunal de alzada capitalino.

    Luego del análisis, el Ministerio Público optó por apelar. Este lunes, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de escuchar los alegatos de José Pérez Calaf por parte de la Fiscalía, del defensor Víctor Providel por parte de la Defensoría Penal Pública y de la abogada María Elena Santibáñez por la parte querellante, resolvió acoger el recurso del ente persecutor y ordenar que Monsalve vuelva al arresto domiciliario total.

    El fallo del tribunal de alzada fue dividido: tuvo dos votos a favor de la ministra Jenny Book y el ministro (s) Christian Carvajal. El único disidente fue el ministro (i) Guillermo Rodríguez.

    En su sentencia, la corte consideró que el solo paso del tiempo, y los más de 600 días abonados por el imputado en la causa, no eran méritos suficientes para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario total fijada por la Corte Suprema el 19 de mayo de 2025.

    “En opinión de esta corte el solo transcurso del tiempo, en delitos de la gravedad como los que motivan la presente causa, que en caso de condena importarían la imposición de severas sanciones, que por la naturaleza de los ilícitos y la extensión de la pena aplicable, prima fascie no permitirían la sustitución de la medida cautelar invocada”, se lee en la resolución.

    La resolución se da en el marco del plazo de investigación que aún se está llevando a cabo contra la exautoridad. De hecho, el 14 de este mes dicho período precluye con lo que la Fiscalía debería presentar otra vez acusación para luego iniciar la etapa de preparación de juicio oral.

    La causa del uruguayo

    En el Séptimo Juzgado de Garantía estaba programado que este lunes se desarrollara la formalización de Fernando Nicolás Silva Tagliabúe, sujeto uruguayo quien fuera pareja de la denunciante de Monsalve.

    Dicho sujeto es imputado por intentar vender información privada de la mujer en medios de comunicación, previa concertación, según la fiscalía, con un tercer sujeto y con la propia defensa del exsubsecretario, el defensor penal público Víctor Providel.

    El fiscal José Morales, de la zona Centro Norte, debía comunicarle que estaba siendo investigado como autor de los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas.

    Pero el sujeto, quien de acuerdo a fuentes de este diario está fuera de Chile, no llegó. Es por esto que se fijó una nueva audiencia para el 21 de septiembre. Si no llega a esa audiencia, la Fiscalía podría pedir una orden de detención y eventualmente proceder a la formalización en ausencia.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro NorteCorte de Apelaciones

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