La Ley Prestianni llega al Mundial: Almirón se cubre la boca y es expulsado en el duelo entre Paraguay y Turquía

Una inédita regla se aplicó en el Mundial 2026. La denominada “Ley Prestianni”, que sanciona al jugador que se tape la boca para discutir con un rival, apareció en el duelo entre Paraguay y Turquía.

Corría el minuto 45′+3′ cuando el combinado guaraní le ganaba al cuadro otomano y desató un entuerto en la mitad de la cancha. Los jugadores turcos acusaban que Isidro Pitta se había lanzado al piso para hacer tiempo, por lo que empezaron los empujones y las palabras cruzadas.

Allí, Miguel Almirón fue captado cubriéndose la boca para dirigirse verbalmente a un rival. Automáticamente el árbitro salvadoreño Iván Barton recibió el llamado del VAR para aplicar la nueva medida que implementó la FIFA, que surgió tras la bullada acusación de racismo de Vinícius por parte del argentino Gianluca Prestianni, en el compromiso de Champions League entre Real Madrid y Benfica.

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

El resultado del chequeo del colegiado fue la expulsión al instante para el futbolista de la Albirroja, que no lo podía creer al conocer la determinación final. Paraguay se quedó con un hombre menos durante todo el segundo tiempo, en un duelo crucial del Grupo D de la Copa del Mundo.