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    Escocia estalla por el arbitraje en la caída ante Marruecos: “Nos negaron un claro penal”

    Desde la prensa británica lanzaron una dura acusación tras el cometido del juez Ilgiz Tantashev.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    En Escocia cargaron contra el arbitraje en la caída ante Marruecos.

    La selección de Escocia no pudo refrendar su buen estreno en el Mundial 2026. Si en el debut habían triunfado por la mínima ante Haití, en la segunda fecha del Grupo C sufrieron una caída contra Marruecos por el mismo marcador. Ismael Saibari, tan solo al minuto de juego, fue el responsable de sepultar las aspiraciones británicas en Boston.

    Más allá de ahondar en los factores que desencadenaron en la derrota frente a los Leones del Atlas, desde la prensa escocesa decidieron cargar contra el desempeño del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev, a quien acusan de incidir flagrantemente en el resultado final. “A Escocia le negaron un penalti “clarísimo” en su derrota ante Marruecos en el Mundial“, parte titulando el sitio The Herald.

    Escocia cayó ante Marruecos, en la segunda fecha del Grupo C del Mundial. Foto: FIFA.

    En esa línea, el citado medio incurre en la explicación de una excolegiada para justificar su protesta. “La exárbitra Christina Unkel ha declarado que Scott McTominay fue objeto de una falta por parte de Neil El Aynaoui en la derrota por 1-0 en Boston. El centrocampista escocés cayó dentro del área presionado por el centrocampista marroquí, produciéndose el contacto en la parte inferior de la pierna de McTominay. Pero el árbitro Ilgiz Tantashev no prestó atención a las apelaciones y desestimó las peticiones de penalti. El árbitro del VAR no intervino. Lo primero que uno busca como árbitro del VAR es si hay algún contacto con el balón, y la respuesta es no. Vimos la segunda repetición, y eso era exactamente lo que estaba buscando: no hubo ningún contacto con el balón”, escribieron.

    Hay una zancadilla por detrás que sí impacta en la parte inferior de su pierna izquierda. Por ello, creo que se trata de una jugada que el VAR no censuró al no recomendar que se pitara penalti, y el árbitro no tomó la decisión de penalti en el campo. Sé que este árbitro está pitando un partido más físico, pero esto es un penalti muy claro”, prosiguen en la explicación.

    Seguido de lo anterior, el portal TalkSport también replica las críticas en la voz de Mark McgHee, histórico del fútbol escocés. “Es un penalti clarísimo... No lo acepto, es penalti. La actuación del árbitro ha sido diabólica. Él no es árbitro, no toma decisiones, se quita presión de encima. ¡Escandaloso!”, sentencian.

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