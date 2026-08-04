Petróleo se hunde aún más luego que EE.UU. dijera que podría llega acuerdo con Irán por el estrecho de Ormuz estos días

Secretario del Tesoro dijo que podría haber acuerdo con Irán este martes o miércoles

Los precios del petróleo acentúan su caída luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que Washington y Teherán podrían alcanzar este martes o miércoles un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz con libertad de movimiento para los buques comerciales.

“Estamos en conversaciones con los iraníes”, dijo Bessent en declaraciones entregadas en una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC.

“Existe la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”, agregó.

Consultado sobre si Irán quedaría habilitado para cobrar un peaje por el paso, el secretario del Tesoro respondió: “Sería libertad de movimiento”.

Tras sus dichos, el barril Brent de referencia para Chile anota una fuerte caída de 2,22% en Londres hasta los US$ 81,93. Sin embargo, el barril tocó un mínimo intradía de US$ 80,54.

Fuerte baja del petróleo. Richard Carson

El crudo WTI que se transa en Nueva York y sirve de referencia para Estados Unidos, muestra una contracción de 2,94% a US$ 77,93.

Ambos petróleos están en sus niveles más bajos en tres semanas y en un mes acumulan una caída en torno al 13%.

Bessent anticipó que los precios seguirán retrocediendo cuando logren salir los cientos de buques que permanecen atrapados en el Golfo Pérsico.

“No es solo energía. Son fertilizantes, son productos refinados, son los distintos gases industriales”, afirmó el secretario del Tesoro.

“Podríamos ver un gran movimiento de alivio a medida que esos precios bajen”, agregó el funcionario.

Trump e Irán

Las declaraciones de Bessent se producen luego de las que pronunció el Presidente Donald Trump el fin de semana, en las que canceló un ataque de gran escala contra Irán para dar espacio a las negociaciones orientadas a reabrir Ormuz.

No obstante, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó que existan negociaciones directas con EE.UU., señalando que su único canal activo es con Omán para gestionar el tránsito marítimo.

Analistas de ING advierten que este patrón de avances y retrocesos ya se ha visto antes, dejando abierto un margen relevante para una nueva escalada si el acuerdo no se concreta.

Lucas Santillan, analista de mercados de Capitaria, comentó que a nivel de oferta, las exportaciones de crudo de EE.UU. cayeron a 3,66 millones de barriles diarios en julio, su nivel más bajo en ocho meses, “reflejo de que el mayor suministro de Medio Oriente tras el breve alto el fuego de junio ha restado demanda por crudo estadounidense”.