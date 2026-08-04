Alvarado pide “espíritu colaborativo” al oficialismo ante críticas por las vocerías del gobierno

El ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, salió a defender esta mañana el diseño de vocerías implementado por La Moneda ante la crítica que planteó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

En concreto, el timonel de la Corporación aseguró que el Ejecutivo estaba perdiendo “la batalla comunicacional”, dado que, según argumentó, falta un “vocero político exclusivo” en el gobierno.

Frente a ello, en diálogo con radio ADN, el biministro aseguró que no conoce “a ningún gobierno que esté exento de la crítica comunicacional”.

“Todas las personas que han ocupado el cargo de la Secretaría General de Gobierno y los gobiernos propiamente tal siempre reciben una crítica. Cuando hay alguna dificultad siempre las comunicaciones son el problema y no necesariamente es así”, señaló.

Dicho eso, sobre los reparos del sector -que no solo han venido del presidente de la Cámara- contestó: “Yo respeto todas las opiniones que puedan dar los parlamentarios, yo fui parlamentario y siempre hay que escuchar, acoger, conversar, si hay algo que corregir, algo que mejorar, sería absurdo no estar disponible para eso, pero aquí hay un modelo distinto, y no necesariamente siempre una misma persona a la misma hora todos los días tiene que estar comunicando, eso puede no ser la mejor receta”.

“Lo que sí, yo entiendo es de que en Chile estamos acostumbrados desde el 90 en adelante a tener voceros únicos que ejercían su rol todos los días, estamos acostumbrados a eso, pero nosotros tomamos la definición de que las cosas centrales fundamentales del gobierno, las comunica el ministro del Interior que tiene a su vez la vocería, porque quisimos tener y administrar en una sola mano todo lo que es la coordinación política del gobierno, la coordinación programática que está en el interior y la coordinación comunicacional”, defendió.

En esa línea, consultado sobre si las vocerías sectoriales están funcionado, dijo: “Sí y estoy convencido que es así. Lo que pasa es que la réplica de esos mensajes del Ejecutivo también tiene que tener un espíritu colaborativo desde quienes tienen representatividad ciudadana desde el Parlamento”.

Y agregó: “Para eso nosotros estamos enviándole todos los días en las minutos comunicacionales los temas que al gobierno le interesa difundir y a veces en realidad hay contingencia en que el tema político de vocero único se llevan la agenda y colocan ruido a la comunicación que tiene el gobierno”.