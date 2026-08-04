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    Política

    La Moneda resiste la presión oficialista a ajustar su esquema de vocerías

    Mientras dirigentes oficialistas han instalado en los últimos días la necesidad de contar con una figura dedicada exclusivamente a comunicar las acciones del Ejecutivo, en Palacio han evitado abrir un debate sobre el modelo implementado tras el ajuste ministerial. La discusión se produce en medio de las tensiones en la alianza de gobierno por iniciativas que han desviado el foco de la agenda de gobierno.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    El debate comenzó como un comentario aislado y, en menos de una semana, terminó transformándose en una inquietud compartida por distintos dirigentes del oficialismo.

    La idea es simple: que el gobierno vuelva a tener una autoridad dedicada exclusivamente a comunicar la agenda del Ejecutivo, un esquema que quedó atrás en mayo, cuando la entonces ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, dejó el gabinete.

    Desde entonces, La Moneda optó por redistribuir las funciones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió también la vocería de gobierno, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, pasó a desempeñar un rol de portavoz de contingencia. En paralelo, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos, quedó a cargo de la difusión de políticas públicas.

    Pese a que ese diseño fue definido por el Presidente José Antonio Kast tras el ajuste ministerial de mayo, en los últimos días dirigentes de Chile Vamos han cuestionado públicamente su funcionamiento, argumentando que el Ejecutivo necesita una voz exclusiva que ordene y proyecte sus mensajes.

    Una de las primeras en instalar el debate fue la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann. El miércoles pasado -en Radio Agricultura- sostuvo que “necesitamos un ministro vocero” y planteó que el oficialismo debería repensar el esquema comunicacional, considerando que, a su juicio, en su sector, “no somos buenos con las comunicaciones”.

    “Cuando tenemos un talón de Aquiles, como ha sido el tema de las comunicaciones en la derecha, quizás no sería mala idea pensar en tener una persona encargada de las vocerías, como ha sido siempre”, afirmó.

    El cuestionamiento fue reforzado al día siguiente por el diputado de RN Diego Schalper, quien en entrevista con La Tercera aseguró que “el gobierno del Presidente Kast necesita un vocero urgentemente”.

    Días después complementó y aseguró que “falta alguien que todos los días, o cada dos días, le diga al país cuáles son los focos comunicacionales del gobierno”. Siguiendo una metáfora, añadió que el Ejecutivo necesita “un parlante” que fije diariamente la línea gubernamental.

    Consultado respecto de si Renovación Nacional contaba con alguien para asumir ese rol, respondió que “tenemos varios parlantes en el camarín, todos disponibles para entrar a la cancha, pero necesitamos que el técnico tome la decisión”.

    Este lunes fue el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien profundizó en esa línea. En la misma emisora sostuvo que el sector está “perdiendo” la batalla comunicacional y coincidió en que hace falta una autoridad dedicada exclusivamente a esa tarea.

    “A todos nos gusta ahorrar ministerios y hacer más eficiente las cosas, pero, evidentemente, la tarea de articulador de Claudio Alvarado es una tarea importantísima, que quita mucho tiempo”, afirmó el parlamentario.

    Sin embargo, pese a la seguidilla de declaraciones públicas, el asunto no fue planteado formalmente este lunes durante el comité político ampliado entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas. En Palacio aseguran que el diseño vigente se mantiene y que, por ahora, no existe intención de modificarlo.

    La decisión también conversa con otro proceso que ya se encuentra en marcha. En el gobierno continúa avanzando el proyecto para fusionar los ministerios del Interior y la Segegob, e incluso incorporar posteriormente a la Segpres, una iniciativa que La Tercera dio a conocer a comienzos de julio y que apunta precisamente a concentrar las funciones políticas y comunicacionales del Ejecutivo.

    Consultado este lunes por los cuestionamientos, el ministro Alvarado evitó ahondar en el debate. “Como gobierno siempre respetamos las opiniones de los parlamentarios y siempre las vamos a tomar en consideración, permanentemente hay espacios de evaluación y espacios de mejoras”, puntualizó.

    La postura del gobierno encontró respaldo, además, en el Partido Republicano. Su presidente, el senador Arturo Squella, desestimó las críticas provenientes de Chile Vamos y defendió el modelo definido por el Mandatario.

    Consultado por la idea, el timonel afirmó que este tipo de planteamientos sí “desordenan”. “Si el Presidente toma una decisión de tener una estructura, un diseño, que a mí me parece adecuado por lo demás, la verdad es que en el fondo hay que someterse a eso (...). Ese sí es un tema que es muy propio de La Moneda”, sostuvo.

    La defensa de Squella del esquema actual ocurre, además, en momentos en que el propio Partido Republicano ha sido sindicado por instalar “desorden” en la agenda de gobierno.

    La semana pasada el Presidente Kast llamó la atención a los partidos de la coalición y les pidió concentrarse en las prioridades del Ejecutivo -seguridad, crecimiento y empleo-, luego de que algunas iniciativas impulsadas por parlamentarios del Partido Republicano instalaran debates que no forman parte de la agenda de La Moneda.

    En la UDI, en todo caso, las voces no son completamente uniformes. La jefa de bancada, Flor Weisse, sostuvo que más que discutir quién ejerce la tarea, lo importante es fortalecer la vocería gubernamental. Si bien reconoció que actualmente esa responsabilidad recae en el ministro del Interior, planteó que existen espacios para perfeccionar el modelo.

    En esa línea destacó el desempeño que ha tenido Máximo Pavez, particularmente durante la emergencia climática de las últimas semanas, y sugirió que podría delegarse completamente esa función en él o en otra autoridad. “Se puede mejorar lo que es la vocería”, afirmó, dejando abierta una discusión que, aunque por ahora La Moneda busca cerrar, sigue instalada entre parte de los partidos que integran la alianza de gobierno.

    Más sobre:Early AccessPolíticaComité PolíticoVoceroAlvaradoChile VamosPartido Republicano

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