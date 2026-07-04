Supraministro en La Moneda: el diseño que evalúa el gobierno para la fusión de ministerios

Han pasado 33 días desde que el Presidente José Antonio Kast anunció, durante su primera Cuenta Pública, el inicio de un proceso de revisión del funcionamiento de los ministerios de La Moneda.

“En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica”, dijo en la oportunidad. Además, sostuvo que “convocaremos a una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado”.

Y añadió: “Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de ministerios”.

Tras el compromiso presidencial, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, comenzó a trabajar en materializar la propuesta, la que espera concretar en los próximos días. Según afirman en la cartera, ya se comenzó la redacción del proyecto que busca fusionar las dos carteras y quieren empezar a socializar el texto con parlamentarios del sector, para que cuente con respaldo y no haya cuestionamientos.

En paralelo, empezaron a revisar el perfil de personas para integrar la comisión de expertos. Según dicen en el ministerio, el objetivo es que sean personas vinculadas a centros de estudios y también exautoridades -de distintos sectores políticos- que tengan conocimiento del Estado y que puedan contribuir al debate.

Por ejemplo, el extitular del Interior Gonzalo Blumel, quien durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera intentó impulsar una iniciativa de modernización del Estado, es el tipo de persona que se busca. De hecho, en esa administración, Piñera anunció -durante su segunda Cuenta Pública- el envió de un proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, que apuntaba a establecer mayores niveles de integración social, reducir los campamentos y facilitar el acceso a zonas urbanas. La medida, sin embargo, generó resistencia entre algunos sectores.

Los nombres de los potenciales integrantes de la instancia serán enviados al Presidente Kast, quien se contactará directamente con ellos para invitarlos formalmente.

Consultado por la propuesta del gobierno, el ministro Alvarado indicó a este medio que “uno de los compromisos del presidente es la modernización del aparato público, y en esa línea de acción se va a ingresar en el segundo semestre la fusión de ministerios de Interior y Segegob con el propósito de que exista una sola coordinación política, programática y comunicacional, que esté bajo el Ministerio del Interior”.

También confirmó que “en conjunto a eso se espera que próximamente se espera convocar a una comisión técnica que ayude a reformular el funcionamiento del Estado de acuerdo a las realidades actuales”.

Supraministro y otras fusiones

En el Ejecutivo, en todo caso, más allá de lo que propongan los expertos de la comisión que conformarán, también presentarán ahí sus propias propuestas para que ellos las analicen y vean su viabilidad.

La idea más ambiciosa es la que tiene que ver con la fusión de todas las carteras políticas. En La Moneda están evaluando no solo unir la Segegob con Interior, sino que también incluir ahí la Segpres, que hoy encabeza José García Ruminot.

Así, el foco es que todas queden agrupadas bajo Interior y que solo queden subsecretarías fuertes por áreas. Está propuesta, en todo caso, no es nueva. También se evaluó como modelo durante los gobiernos de Piñera. Ahí, el diseño incluía tener un secretario de comunicaciones.

El modelo busca asemejarse al de Estados Unidos. Horizontal, el centro de pensamiento de Evópoli, hace unas semanas revivió su propuesta en la materia, la que también va en esa línea. Ellos plantean que de la fusión de esas tres carteras políticas surgiría el Ministerio de Interior y de Gobierno.

“Este sería un ministerio asesor del presidente de primer nivel, encargado de la coordinación política, agenda legislativa y comunicaciones de gobierno. Se mantendría un vocero de gobierno, similar al White House press secretary (secretario de prensa de la Casa Blanca de EE.UU.) o al prime minister’s official spokesperson (portavoz oficial en Reino Unido)”, detalla el documento de Horizontal, en referencia a que el vocero en otros países no tiene necesariamente la calidad de ministro, sino que se trata simplemente de un funcionario de confianza.

Alvarado, desde que asumió como biministro -tras la remoción de Mara Sedini, el pasado 19 de mayo- empezó a reestructurar el diseño de vocerías del gobierno. De hecho, esa tarea la dejó principalmenete en manos del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien ha realizado intervenciones por los temas de contingencia.

También hay otras alternativas que están sobre la mesa: evaluar fusionar las carteras de Energía, Economía y Minería. En esta administración, de hecho, Daniel Mas opera como biministro de las dos últimas. Así, en el gobierno quieren aprovechar esa experiencia para ver si es viable tener al menos esas dos carteras unidas.

Lo mismo ocurre con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dos reparticiones de gran tamaño que hoy lidera Louis de Grange.

En Palacio también quieren evaluar si retomar la idea de Piñera sobre juntar Bienes Nacionales con Vivienda.

Otras de las materias que quieren aprovechar de revisar en esa instancia es el Sistema de Alta Dirección Pública, con el cual el Estado escoge a sus cargos directivos.

El objetivo es ver los tiempos de postulación, los plazos en los cargos, entre otros aspectos que creen pueden ser perfectibles.

De todas formas, la idea es que el planteamiento final sobre estas ideas se origine en la comisión de expertos que convoque Kast.