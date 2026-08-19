Luciano Cruz-Coke cuestiona reforma de seguridad y acusa que “falta más diálogo con los parlamentarios propios”

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de Seguridad y, particularmente, el nuevo estado de excepción que contempla la iniciativa, acusando una falta de diálogo previo con los parlamentarios oficialistas.

En conversación con Radio Duna, el parlamentario sostuvo que el proyecto, tal como fue presentado, genera reparos debido a las atribuciones que entregaría al Presidente de la República. “Le otorga al Presidente de la República una cantidad de atribuciones que la verdad que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de Derecho”.

De acuerdo a lo que añadió Cruz-Coke, “acá lo que ha faltado ha sido diálogo”, enfatizando que “no puede ser que en una agenda que es muy propia del Gobierno y que todos estamos dispuestos a apoyar, no nos pongamos de acuerdo porque las reformas constitucionales que se están enviando, la verdad que no están hechas con la discusión anterior que han debido tener”.

En la misma línea Cruz-Coke apuntó que la agenda de seguridad -a su juicio- se puede llevar adelante con la Constitución y legislación actual. “Todo eso se puede hacer con la legislación y con la Constitución actual, y hagámosle algunos ajustes, si es necesario, yo creo que hay cosas que están dentro del proyecto que son valiosas, pero deben ser ajustes”, mencionó.

“Este cambio enorme, la verdad que lo que está haciendo, es ponerle el sistema cuesta arriba al Gobierno con los propios, y es un absurdo, porque la verdad que tú decidieras tener a la oposición discutiendo acerca de este tema, bastante más que al Gobierno”, señaló, añadiendo que “el cambio constitucional, como está planteado hoy día, no está bien planteado”.

De igual forma, Cruz-Coke mencionó que “yo hablé con Pepe García (José García Ruminot), le pregunté qué estaba pasando con el trabajo prelegislativo, me dijo que lamentablemente no había pasado tampoco por Segpres. Entonces, esto lo vio aparentemente el Ministerio de Seguridad”.

“Falta más diálogo con los parlamentarios propios”, señaló Cruz-Coke apuntando que “nosotros estamos en contacto permanente con Claudio Alvarado y con Pepe García. Entonces, acá obviamente que ha faltado un diálogo que yo creo que es muy necesario porque estas cosas hay que sacarlas adelante”.

Respecto de las facultades y restricciones contempladas en el nuevo estado de excepción, el senador señaló que “todas aquellas alteraciones de los derechos constitucionales se hacen primero con acuerdo del Congreso, lo cual limita también el accionar del Presidente”.

“Uno siempre tiene que pensar cómo una modificación constitucional o cómo un precepto constitucional está al servicio, eventualmente, de tu peor adversario o enemigo político. Exacto. Entonces tú tienes que pensar, evidentemente, que esto tiene que tener algunos equilibrios propios de la democracia”, agregó.

Finalmente, el senador también afirmó que “yo creo que acá no estás juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29″ y que existen reparos entre expertos constitucionalistas respecto del alcance de la propuesta.

“Hay preocupación también en el mundo de los constitucionalistas precisamente porque esto estaba un poco pasado de lo que debiera la práctica”, mencionó.