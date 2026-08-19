Pese a resistencia de La Moneda, feriado para el 17 de septiembre logra avanzar gracias a desorden oficialista

Solo dos semanas legislativas tendrán los impulsores de los proyectos que buscan declarar feriado el próximo jueves 17 de septiembre.

Este martes en la mañana, producto del desorden del oficialismo, la Cámara de Diputados logró revertir de la decisión del presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), que declaraba inadmisibles las tres mociones parlamentarias presentadas para ampliar las Fiestas Patrias, debido a que presuntamente vulneraban las facultades constitucionales del Presidente de la República en materia de manejo fiscal y en la determinación de variables para las remuneraciones del sector público y privado.

Sin embargo, una mayoría aplastante de los diputados, con votos del oficialismo y la oposición, resolvió lo contrario y aprobó la admisibilidad de las tres iniciativas. Es decir, a partir de ese hecho los tres proyectos podrán iniciar su tramitación.

En el resultado fue clave la ausencia de legisladores de gobierno y el desmarque de varios diputados de RN y de la UDI, que se alinearon con la oposición, en torno a esta idea impulsada por el Partido de la Gente.

La primera moción fue presentada por la diputada Zandra Parisi (PDG); la segunda fue ingresada por sus pares Javier Olivares y Patricio Briones (ambos también del PDG), y la tercera era de autoría de la bancada del PC.

Contra el tiempo

Sin embargo, la admisibilidad de estas propuestas -que probablemente serán fusionadas- es solo el primer paso legislativo.

Los tres proyectos se darán cuenta este miércoles en la mañana y eventualmente serían derivadas a las comisiones de Gobierno y Hacienda.

El problema es que la próxima semana está agendada para el trabajo territorial (distrital), por lo que no habrá sesiones legislativas.

Por tal razón, en el mejor escenario, la comisión presidida por la diputada Joanna Pérez (Ind. asociada a RN) podría fijar una sesión para comenzar a discutir los proyectos entre el lunes y el miércoles de la semana subsiguiente (31 de agosto a 6 de septiembre).

Al no tener ningún tipo de urgencia gubernamental, las mociones podrían no ser priorizadas. No obstante, si la presión social aumenta, la comisión podría despachar un proyecto fusionado entre la primera y la segunda semana de septiembre, lo que ya no dejaría margen para sacar el feriado antes de la fecha.

La tercera semana de septiembre, precisamente la que antecede a las Fiestas Patrias, nuevamente será de trabajo territorial.

Para que el feriado sea ley, no solo necesita ser aprobado en la sala de la Cámara. También debe pasar al Senado (con su debate respectivo en comisión y luego en el hemiciclo) para que finalmente el Presidente José Antonio Kast proceda a su promulgación si es que acepta la voluntad del Congreso. No obstante, en esa fase, el Mandatario puede vetar o recurrir a otras herramientas constitucionales si no está de acuerdo con el feriado.

Este martes, los ministros volvieron a remarcar sus reparos con el feriado debido a los efectos económicos.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), dijo que el tema ya estaba zanjado para el Ejecutivo. “Hemos manifestado claramente que el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional, por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas, en orden a definir cuáles eran las condiciones sobre las cuales se generaba un día adicional de feriado, que no es el caso de este año”, señaló.

Un poco más comprensivo se manifestó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque igualmente expresó su objeción con estas iniciativas. “Nuestra visión es que un feriado anunciado muy tardíamente no tiene los efectos que uno podría esperar que hubiera en positivo el turismo y sí que tiene efectos adversos en el trabajo”, indicó el jefe económico.

No obstante, agregó: “Ahora, el Congreso está en su derecho a hacer tratamiento de este tipo y tendría que ir evolucionando el proyecto de ley tal como está propuesto”.

Consultado si el gobierno podría vetar, en la medida que el feriado avance, Quiroz no quiso pronunciarse. “Iremos viendo qué pasa”, aseguró.

Tres propuestas

La primera moción en votarse este martes era la de los diputados Olivares y Briones que “modifica la ley N° 20.983, para declarar el 17 de septiembre de cada año como feriado nacional y realzar la cueca como danza nacional”. Esa propuesta tuvo 62 votos a favor en la admisibilidad, 44 en contra y tres abstenciones.

Luego se votó la iniciativa de la diputada Zandra Parisi, adherida sus partes PDG, Roberto Arroyo, Alex Nahuelquin, Paula Olmos y Tamara Ramírez, que busca que se declare feriado legal solo el 17 de septiembre de 2026. Este texto se aprobó en su admisibilidad por 64 votos, 43 en contra y tres abstenciones.

La otra propuesta es de los diputados de la bancada del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza, Daniela Serrano, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo, Irací Hassler, Gustavo Gatica, Sofía González, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez y Bernardo Salinas, que también pretende declarar feriado nacional el 17 de septiembre de 2026. Esta iniciativa fue cursada con 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.

“Quiero ser muy clara, estamos proponiendo un feriado no irrenunciable. Por lo tanto, no significa paralizar el país ni obligar al comercio a cerrar”, afirmó la diputada Parisi, quien agregó que el objetivo es fortalecer oportunidades para “pymes, las fondas, las ferias, el turismo, la gastronomía, y a tantos emprendedores que esperan septiembre para mejorar sus ingresos”.