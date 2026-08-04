Balance del sistema frontal: La Araucanía concentra la emergencia con 1.168 damnificados y más de 5.600 aislados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó el balance del sistema frontal que afectaba desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos. Donde identificó que La Araucanía concentra la mayor cantidad de damnificados y aislados, mientras que Ñuble registra el mayor número de viviendas destruidas. En total, se contabilizan dos fallecidos, cuatro lesionados, 2.556 damnificados y 6.570 aislados.

De acuerdo con el reporte de Senapred de las 08.30 horas de este martes 4 de agosto, también se registran 126 albergadas. En materia habitacional, se contabilizan 30 viviendas destruidas, 988 con daño mayor, 5.871 con daño menor y otras 942 que permanecen en evaluación.

La Región de La Araucanía concentra la mayor afectación a personas, con 1.168 damnificados, 46 albergados y 5.613 aislados. Le siguen Ñuble, con 507 damnificados, 27 albergados y 331 aislados; Biobío, con 350 damnificados, 17 albergados y 144 aislados; Maule, con 271 damnificados, 12 albergados y 46 aislados, y O’Higgins, que registra 185 damnificados y 84 aislados. En Los Lagos, en tanto, se contabilizan 11 albergados y 315 personas aisladas.

La Araucanía también concentra el mayor número de viviendas con daños menores, con 2.152, seguida por Biobío, con 1.893, y Maule, con 1.099. En cuanto a daños mayores, el Biobío registra 441 viviendas, mientras que La Araucanía contabiliza 331. El mayor número de viviendas destruidas se encuentra en Biobío, con 11, seguida por Ñuble, con seis, y O’Higgins, con cinco.

Entre las situaciones más relevantes se encuentra Lumaco, en La Araucanía, donde 3.200 personas permanecen aisladas, mientras que Angol registra 1.127 damnificados. En Teodoro Schmidt hay otras 941 personas aisladas y en Carahue, 435.

En materia de servicios básicos, 6.739 clientes permanecen sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, aunque la SEC informa que el 99,8% de los clientes del país mantiene su servicio con normalidad y que no todos los cortes de suministro podrían tener como origen el sistema frontal.

El balance también registra dos fallecidos en la Región de Los Ríos, ambos asociados a la caída de un árbol en la comuna de Panguipulli. A ello se suma una persona lesionada en Valdivia y otra en Los Álamos, Región del Biobío, mientras que Valparaíso registra dos personas lesionadas.

En cuanto a la infraestructura vial, Senapred mantiene reportes de desbordes, crecidas de ríos, socavones, remociones en masa y anegamientos en distintas rutas de la zona centro-sur. Entre los puntos afectados se encuentran sectores de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Además, el Paso Fronterizo Los Libertadores permanece cerrado para todo tipo de vehículos.