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    Política

    Exsubsecretaria Martorell ante comisión investigadora por el estallido social: “No habían las herramientas para una situación como esta”

    La exsubsecretaria de Prevención del Delito, además defendió el rol que tuvo el expresidente Sebastián Piñera durante el estallido.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes, la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, participó en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el estallido social, donde defendió el rol del expresidente Sebastián Piñera y aseguró que “no habían las herramientas para una situación como esta”.

    Martorell sostuvo que “lo que yo pude ver fue un Presidente que a toda costa intentó mantener la institucionalidad, que resistió además no solamente los hechos de violencia, sino también dos acusaciones constitucionales, que jamás dejó de luchar ni de trabajar por el país, incluso después le tocó enfrentar una pandemia".

    “Fue el primero en llamar a todos los organismos internacionales, incluso en ese entonces a Michelle Bachelet en su calidad de encargada de Derechos Humanos de la ONU o comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y se preocupó de buscar una salida democrática”, añadió.

    Es así como afirmó que “acá no habían las herramientas para una situación como esta" y que “no fue predecible lo que ocurrió, por lo menos para el Gobierno en ese minuto, y lo que hubo fue un Presidente que no dejó de trabajar ni un solo día tratando de recuperar la paz y la tranquilidad para Chile”.

    En la misma línea, la exsubsecretaria explicó que “fue un momento en el que nos dimos cuenta que había muchas cosas de las que el Estado no tenía información, quizás por traumas del pasado, no lo sé, pero ni siquiera teníamos clara la infraestructura crítica. Esa es la realidad”.

    “Estábamos a merced de una situación completamente difícil para controlar, incluso para toda nuestra institucionalidad, me refiero desde Carabineros, Policía de Investigaciones, incluso la Fuerza Armada, y hubo que tomar las mejores decisiones que se pudieron tratando de resguardar siempre la estabilidad del país y la vida de las personas”, expresó.

    En su exposición, Martorell también mencionó que se registraron más de 13 mil eventos identificados por parte de Carabineros, entre estos más de mil saqueos, más de mil daños al inmobiliario público y más de 300 atentados incendiarios.

    Asimismo, sostuvo que hubo 1.503 civiles lesionados, 10 de ellos con lesiones gravísimas y 4.817 carabineros lesionados, 263 de carácter grave.

    “Aquí no solamente se destruyeron paisajes que a las personas le podían gustar, sino que también se destruyeron bienes esenciales para la ciudadanía, el metro, hospitales, colegios, algunos supermercados como en el caso de La Pintana”, expresó.

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