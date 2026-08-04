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    Ministro Arrau destaca fallo de la Corte a favor de Claudio Crespo y lo califica de “tranquilizador”

    El ministro de Seguridad sostuvo que "la justicia da un respiro a este caso, pero hay muchos otros casos que también estamos siguiendo con bastante cuidado".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    Durante la mañana de este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificó la absolución del excarabinero Claudio Crespo por las lesiones sufridas por el ahora diputado Gustavo Gatica durante el estallido social.

    “Carabineros no es quien se le ocurre ir a un desorden público porque sí, van porque alguien está generando un desorden o impidiendo que el resto de los ciudadanos ejerza su derecho, actúan y tenemos a carabineros hoy día procesados, otros condenados, por tanto lo hemos dicho y el Presidente (Kast) lo dice siempre, vamos a apoyar a nuestras policías en el cumplimiento de su deber”, señaló en radio ADN,

    En ese contexto, Arrau sostuvo que Crespo quedó “totalmente absuelto después de un calvario de años de persecución, de quedar sin trabajo”, añadiendo que “yo lo encuentro tranquilizador el fallo de ayer”.

    “Es tranquilizador ver efectivamente cómo después de esto, al menos en lo que compete a nuestro país, la justicia da un respiro a este caso, pero hay muchos otros casos que también estamos siguiendo con bastante cuidado”, agregó.

    Agenda legislativa

    El ministro, también abordó la agenda legislativa en materia de Seguridad señalando que “hay leyes muy importantes que efectivamente vamos a anunciar prontamente”, enfatizando que “algunas incluirían algunas reformas constitucionales pequeñas para habilitar ciertas cosas”.

    “Otras son un paquete que hoy día ya está tramitándose de cerca de 20 leyes que hemos priorizado con diferentes urgencias vamos a ingresar del orden de 12 o 15 leyes nuevas también unas más grandes otras más pequeñas”, agregó, apuntando que “van por el lado de hacernos cargo de algo que es relativamente nuevo para Chile que esto del crimen organizado de gran escala”.

    Es así como agregó que “creemos que nos faltan herramientas que hay que avanzar a hacer listados de estas organizaciones y que nos habiliten a una persecución más eficaz”, enfatizando que "entonces es un paquete bien potente que vamos a ir dando a conocer en los próximos días“.

    Reglas de Uso de la Fuerza

    En la ocasión, el ministro además se refirió a las reglas del uso de la fuerza (RUF), señalando que “vamos a tratar de incorporar algunas modificaciones que habiliten y den fortaleza a la acción y el uso de la fuerza de nuestras policías para que no se vean inhibidos ante la acción delictual“.

    En la misma línea, temprano -a través de redes sociales- el ministro valoró la aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana del proyecto que extiende la presunción de legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

    “Un carabinero no deja de serlo cuando termina su turno. Si estando de franco interviene para repeler o impedir una agresión, el Estado no puede dejarlo sin respaldo jurídico precisamente por estar de franco”, mencionó a través de X.

    Infraestructura carcelaria

    Arrau también se refirió a la infraestructura penitenciaria señalando que “tenemos una infraestructura penitenciaria en una gran proporción muy obsoleta muy deteriorada a niveles críticos”.

    “Vemos recintos penitenciarios que los gendarmes tienen que sacar catres para hacer rejas digamos es el nivel de pobreza y de deterioro que tenemos nuestras cárceles un abandono histórico por parte del estado no solamente de las cárceles sino que también de gendarmería de chile”, añadió.

    Asimismo, sostuvo que “el nivel de deterioro de la infraestructura, la falta de medios es muy relevante y eso permite precisamente que ocurran situaciones como las que hemos visto donde en cada allanamiento aparecen celulares armas blancas en fin”.

    Más sobre:Martín ArrauClaudio CrespoSeguridadMinisterioReglas del uso de la Fuerza

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