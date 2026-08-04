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    Las radios Agricultura y Pauta se fusionan en una nueva sociedad con la SNA como controlador

    La nueva sociedad quedará conformada en un 60% por la Sociedad Nacional de Agricultura y en un 40% por la Cámara Chilena de la Construcción.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Las radios Agricultura y Pauta se fusionarán en una nueva sociedad, donde el principal accionista será la Sociedad Nacional de Agricultura y la Cámara Chilena de la Construcción tendrá una participación menor.

    Según informaron ambos gremios que hoy son propietarios de las radios Agricultura y Pauta, las partes llegaron “a un acuerdo de integración para la fusión de sus emisoras radiales”.

    La nueva estructura considera que el 60% de la propiedad de la sociedad queda en manos de la SNA y el 40% restante pertenece a la CChC.

    Sobre el futuro de las estaciones radiales, ambos gremios comentaron que “la operación contempla que ambas emisoras mantengan sus respectivas líneas editoriales, preservando así su identidad”. De esta forma, ambas radios se mantienen como marcas separadas.

    Desde la SNA también explicaron que las frecuencias en regiones por las que hoy transmite Radio Pauta pasarán a emitir solo la señal de Radio Agricultura. Así, Pauta solo mantendrá su emisión radial en Santiago.

    Ante este contexto, el objetivo de la operación, por parte de la SNA, es aumentar su cobertura por la señal radial a lo largo del país. En este caso, Radio Agricultura, con la operación, podrá transmitir su señal en Antofagasta, donde Pauta hoy sí lo hace.

    Otra de las zonas donde Radio Agricultura no tiene diales o frecuencias radiales son las principales localidades de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Los Ríos y de Ñuble.

    En tanto, los gremios explicaron que “la gestión operativa de ambos medios quedará bajo la gerencia general de la actual administración de Radio Agricultura”.

    Actualmente, la gerente general de Radio Agricultura es Vesna Radnic Mira, quien se desempeña en el cargo desde hace ocho años. En tanto, en Radio Pauta, la máxima autoridad después del directorio es Gonzalo Pavón, quien se desempeña como director editorial, según el organigrama de la empresa.

    “La fusión queda sujeta a las aprobaciones regulatorias que corresponden de conformidad con la ley”, acotaron los gremios respecto a la operación.

    La Radio Agricultura fue fundada en 1936 por la SNA y la Radio Pauta nació en 2018 bajo el alero de la CChC.

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