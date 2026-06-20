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    Matías Galarza, el héroe en el triunfo ante Turquía: “Va a ser inolvidable; demostramos que esto es Paraguay”

    El volante, que fue excompañero de Paulo Díaz en River Plate, anotó el único gol en la victoria de la Albirroja contra el conjunto otomano.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Matías Galarza Fonda fue el héroe de Paraguay ante Turquía.

    Paraguay ganó una verdadera “final” en el Mundial 2026. Tras caer goleado en el debut ante Estados Unidos, la Albirroja se jugaba la vida en la segunda fecha del Grupo D contra Turquía. Y si bien lo sufrió, pues jugó con un hombre menos por un tiempo completo por la implementación de la Ley Prestianni a Miguel Almirón, el combinado guaraní aguantó la ventaja por la mínima y se llevó los tres puntos. De paso, dejó sin chances matématicas de clasificar al conjunto otomano y los eliminó de la Copa del Mundo.

    El gran héroe de la victoria en el certamen planetario tiene nombre y apellido. Matías Galarza Fonda, futbolista que fue excompañero de Paulo Díaz en River Plate (ahora está en el Atlanta United de la MLS), marcó la única diana del compromiso con un tempranero remate que estrechó las redes tan solo a los 64 segundos de juego.

    Por este motivo, cuando finalizó el cotejo, exhibió toda su alegría por la gesta con su país. “Va a ser inolvidable esto. Lo dije, este es el escenario más lindo del mundo y donde están los mejores. Es un orgullo. Espero que Paraguay esté contento”, dijo.

    El volante, notablemente emocionado, envío un mensaje al público que llegó en masa a San Francisco. “Gracias a toda la gente que vino a apoyar, porque sé que no es fácil. Gracias a todos los que confiaron en nosotros, a mis compañeros, al grupo. Esta victoria es de todos. Hoy demostramos que esto es Paraguay”, complementó.

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