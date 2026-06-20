Puro aguante guaraní: Paraguay apela a su ADN clásico para vencer a Turquía y revive en el Mundial

Para Turquía y Paraguay, no había más margen en el afán de seguir en carrera en el Mundial 2026. Ambos perdieron en el estreno (ante Australia y Estados Unidos, respectivamente), por lo tanto la premisa era recuperarse. En San Francisco, la Albirroja sacó una victoria con ribetes épicos. Aferrándose a su forma más natural de ver el fútbol, con el cuchillo entre los dientes y con uno menos toda la segunda fracción, ganó por la mínima. A lo Alfaro. A lo Paraguay.

En el caso del conjunto guaraní, dejó una muy mala impresión ante uno de los anfitriones, siendo goleado y superado de principio a fin desde lo futbolístico. Como líder de grupo, Gustavo Alfaro se atribuyó la responsabilidad para “proteger” a sus pupilos. Pese a los cuestionamientos, mantuvo a Orlando Gill en el arco y a Juan Cáceres como lateral derecho. Sí hubo un cambio en ofensiva: Isidro Pitta reemplazó a Antonio Sanabria.

Para enfrentar a un rival que iba a manejar el balón, la Albirroja reforzó su ideario clásico: dos líneas de cuatro, equipo compacto y juego directo. De contraataque. A la larga, ante EE.UU. se vio particularmente feble en la zaga. En efecto, el elenco del italiano Vincenzo Montella fue el dueño del balón, pero con notorias dificultades para profundizar. Movía la pelota de un lado a otro, pero sin penetrar.

Pasaron 64 segundos de partido y Matías Galarza abrió el marcador con un remate de zurda, desde fuera del área. El exmediocampista de River Plate, quien entró a la titularidad por Damián Bobadilla, sacó un remate ajustado a un palo. Pegó de entrada, para luego enfocarse en su faceta preferida: defender.

En los 35′, casi empatan los euroasiáticos mediante un cabezazo de Müldür, que dio en el travesaño y luego en un poste. Hacia el final del primer periodo, Paraguay fue saliendo del encierro, encontrando pases y espacios por donde entrar. Sin embargo, todo se le iba a complicar a los sudamericanos, por culpa de una de sus figuras.

Por primera vez en este Mundial, se dio una de las novedades reglamentarias: la famosa Ley Prestianni. Esto quiere decir que un futbolista será expulsado si se percata que se tapa la boca para hablar. Y eso hizo Miguel Almirón. La revisión del VAR encontró al ex Newcastle haciendo ese gesto durante una discusión con el lateral Müldür. Por lo tanto, el juez salvadoreño Iván Barton le mostró la roja directa a Almirón. Tan insólito como inédito.

Jugando con 10 todo el segundo tiempo, Paraguay reforzó su postura defensiva. A sacar el ADN del fútbol paraguayo, con dos líneas de cuatro y Julio Enciso como el más adelantado. Alfaro metió a un volante (Bobadilla) y sacó al centrodelantero (Pitta). Turquía monopolizó el balón, mientras que la Albirroja se fue acuartelando. Aún así, en una contra, Enciso desperdició el 2-0 en los 60′.

El tiempo empezó a jugar en contra de los otomanos, porque una derrota los eliminaba del torneo. La tenencia prácticamente continua de la pelota no repercutía en ocasiones claras de gol. No lograban generar desequilibrio y se excedieron en lateralizar y en definir apresuradamente. Mucho remate total, poco en dirección a los tres palos. En el epílogo, Paraguay no tenía más remedio que poner el bus en el área y aguantar.

En un partido tan acontecido como estresante, el Paraguay de Alfaro soportó y se quedó con tres puntos vitales para mantener sus opciones de clasificar. Tendrá una final ante Australia, por un cupo en dieciseisavos. El resultado de esta noche determinó que Estados Unidos avanza como ganador del grupo. Mientras que los turcos quedaron sin opciones, porque de hacer tres puntos (cierran con EE.UU.) caen en el duelo directo con paraguayos y australianos. Decepcionante.