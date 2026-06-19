SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial

    El equipo norteamericano se impone con claridad a los oceánico. El primer tiempo le basta para sacar la ventaja final de 2-0.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial. Foto: @usmnt

    Estados Unidos aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. El equipo de Mauricio Pochettino derrotó por 2-0 a Australia. El resultado le permite mantenerse como líder del Grupo D tras sumar su segunda victoria en el torneo.

    El cuadro norteamericano controló el encuentro desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja. La apertura de la cuenta llegó a los 11 minutos. Folarin Balogun desbordó por la izquierda y envió un centro que Cameron Burgess terminó enviando hacia su propia portería.

    Tras el gol, el desarrollo no cambió. Estados Unidos mantuvo la posesión y acumuló llegadas, mientras Australia optó por esperar oportunidades de contraataque. Sin embargo, los oceánicos tuvieron escasa capacidad para recuperar el balón.

    Estados Unidos en el duelo ante Australia en la Copa del Mundo. Foto: @Socceroos.

    La diferencia se amplió justo antes del descanso. Un remate de Sergiño Dest desde fuera del área fue desviado y encontró a Alex Freeman, que definió de cabeza. La acción fue revisada por el VAR debido a una supuesta posición de adelanto inicialmente sancionada. Finalmente el gol fue validado por el árbitro alemán Felix Zwayer para establecer el 2-0.

    Australia mostró una imagen muy distinta a la exhibida en su triunfo sobre Turquía en la primera jornada. La selección oceánica generó poco peligro y pasó largos pasajes defendiendo cerca de su área. Estados Unidos, en cambio, ratificó las señales mostradas en el debut frente a Paraguay, imponiendo condiciones a través de la posesión y la ocupación permanente del campo rival. En el segundo tiempo no se movió el marcador. El elenco australiano buscó el descuento, pero no lo encontró.

    Con seis puntos, Estados Unidos se convirtió en el segundo clasificado a la segunda fase (el primero fue México) y llegará a la última fecha con la opción de ser primero de su zona.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalEstados UnidosAustraliaSelección de Estados UnidosSelección de AustraliaCopa del MundoNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Programa buses de la justicia contabiliza atenciones a más de 186 mil personas con orientación gratuita

    Lo más leído

    1.
    “El amistoso ante Chile fue claro ejemplo”: la despiadada columna en Portugal que exige el retiro de Cristiano Ronaldo

    “El amistoso ante Chile fue claro ejemplo”: la despiadada columna en Portugal que exige el retiro de Cristiano Ronaldo

    2.
    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    3.
    Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago

    Fue operado: la U informa problemas cardiovasculares de Fernando Gago

    4.
    “Un desastre”: prensa internacional critica a los árbitros chilenos Cristián Garay y Juan Lara por su labor en el Mundial

    “Un desastre”: prensa internacional critica a los árbitros chilenos Cristián Garay y Juan Lara por su labor en el Mundial

    5.
    Delegado presidencial de la Región Metropolitana: “Para el partido entre la U y Colo Colo habrán hinchas visitantes”

    Delegado presidencial de la Región Metropolitana: “Para el partido entre la U y Colo Colo habrán hinchas visitantes”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”
    Chile

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Presidente Kast recibe en La Moneda al embajador en Misión Especial Eduardo Frei Ruiz-Tagle

    Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén
    Negocios

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Corte Suprema confirma el sobreseimiento definitivo en disputa de Wom contra exejecutivos que llegaron a ClaroVTR

    Corte Suprema rechaza recurso presentado por vicepresidente de Azul Azul

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”
    El Deportivo

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial

    Argelia alza la voz por el planchazo de Messi: presenta reclamo a la FIFA por polémico arbitraje ante Argentina

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses
    Mundo

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses

    Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico