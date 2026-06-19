Estados Unidos ratifica su gran comienzo: vence a Australia y clasifica a dieciseisavos de final del Mundial. Foto: @usmnt

Estados Unidos aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. El equipo de Mauricio Pochettino derrotó por 2-0 a Australia. El resultado le permite mantenerse como líder del Grupo D tras sumar su segunda victoria en el torneo.

El cuadro norteamericano controló el encuentro desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja. La apertura de la cuenta llegó a los 11 minutos. Folarin Balogun desbordó por la izquierda y envió un centro que Cameron Burgess terminó enviando hacia su propia portería.

Tras el gol, el desarrollo no cambió. Estados Unidos mantuvo la posesión y acumuló llegadas, mientras Australia optó por esperar oportunidades de contraataque. Sin embargo, los oceánicos tuvieron escasa capacidad para recuperar el balón.

Estados Unidos en el duelo ante Australia en la Copa del Mundo. Foto: @Socceroos.

La diferencia se amplió justo antes del descanso. Un remate de Sergiño Dest desde fuera del área fue desviado y encontró a Alex Freeman, que definió de cabeza. La acción fue revisada por el VAR debido a una supuesta posición de adelanto inicialmente sancionada. Finalmente el gol fue validado por el árbitro alemán Felix Zwayer para establecer el 2-0.

Australia mostró una imagen muy distinta a la exhibida en su triunfo sobre Turquía en la primera jornada. La selección oceánica generó poco peligro y pasó largos pasajes defendiendo cerca de su área. Estados Unidos, en cambio, ratificó las señales mostradas en el debut frente a Paraguay, imponiendo condiciones a través de la posesión y la ocupación permanente del campo rival. En el segundo tiempo no se movió el marcador. El elenco australiano buscó el descuento, pero no lo encontró.

Con seis puntos, Estados Unidos se convirtió en el segundo clasificado a la segunda fase (el primero fue México) y llegará a la última fecha con la opción de ser primero de su zona.