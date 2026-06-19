Tras la derrota ante Canadá en el Mundial: la furia del técnico de Qatar con el arbitraje del chileno Cristián Garay

Chile fue protagonista de una jornada del Mundial por el arbitraje de Cristián Garay, quien fue el encargado de liderar el retorno del referato nacional a la cita planetaria tras 12 años. El juez tuvo un resistido desempeño en la estrepitosa goleada de Canadá sobre Qatar, por 6-0.

El cotejo estuvo marcado por las dos expulsiones de Homam El-Amin y Assim Madibo en la vereda asiática, que fueron a instancias del VAR, que estaba a cargo de otro chileno, Juan Lara. La segunda tarjeta roja se originó luego de una grave lesión de Ismael Koné, que el árbitro nacional no apreció en un principio.

En ese sentido, tras el encuentro, el técnico Julen Lopetegui cargó contra el arbitraje de Garay, asegurando que marcó el encuentro: “Fue un partido difícil por varias razones. Primero, porque nos enfrentamos a un rival muy complicado. Recibimos un gol temprano y luego una tarjeta roja que fue un punto de inflexión en el encuentro”, comenzó señalando el estratega de Qatar.

“La primera tarjeta roja y el tercer gol decidieron el partido, pero así es el fútbol. En mi opinión, la tarjeta roja no fue, pero eso pasó. Ahora tenemos que recuperar a los jugadores física, mental y psicológicamente para el próximo partido. Tenemos dos rojas para el próximo partido, lo que lo dificulta”, añadió.

También aseguró que ante Bosnia tendrán su última oportunidad para avanzar de fase: “En la Copa del Mundo, cada partido es más difícil que el anterior, pero nuestra presencia en la Copa del Mundo fue merecida y con mérito”.

“Sí, no hay margen de error en este partido, es el último para nosotros y para ellos. Ahora debemos recuperarnos porque fue un partido difícil por varias razones, como dije. Debemos cuidar la salud de los jugadores y veremos qué pasa”, cerró.

Julen Lopetegui, técnico de Qatar, cuestionó a Cristián Garay (Photo by Ziyu Julian Zhu/Xinhua). Ziyu Julian Zhu

La furia de Lopetegui con el tiempo añadido por Cristián Garay

Lopetegui protagonizó un encendido cruce en el final del encuentro, antes de atender a la prensa. El español se enfureció luego de que Garay diera una amplia cantidad de descuentos a un partido que estaba definido: iba 5-0. En el tiempo añadido, Canadá anotó un gol más y el juez decidió incrementar los minutos, sumando nueve.

Por otra parte, los norteamericanos decidieron lanzarse por otra anotación, lo que enfadó al técnico hispano. Lopetegui se lo recriminó a Jesse Marsch, DT de The Canucks. Con el pitazo final, los jugadores qataríes se abalanzaron contra los canadienses y se formó un tumulto que, para fortuna de Garay, no pasó a mayores.