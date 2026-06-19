En la goleada de Canadá a Qatar: los detalles de la escalofriante lesión de Ismael Koné que no apreció Cristián Garay

Ismael Koné sufrió una grave lesión en la goleada de Canadá ante Qatar (Xinhua/Meng Yongmin).

Canadá tuvo la mejor actuación de su historia en un Mundial tras golear inapelablemente a Qatar. Fue un arrollador 6-0 en Vancouver, en un partido marcado por el controversial arbitraje de Cristián Garay.

El réferi chileno expulsó a dos futbolistas asiáticos en dos jugadas que llamaron la atención. Homam El-Amin vio la roja (33′) tras una falta sobre Buchanan.

El nacional, primero, señaló penal y amarilla para el puntero. Sin embargo, tras llamado del VAR, percibió un leve toque que provocó la caída del canadiense, pero fuera del área. Cambió su decisión a tiro libre y expulsión.

Después, en el 53′, sancionó a Assim Madibo después de que este pegara una patada que tuvo una consecuencia trágica: una fractura expuesta. En primera instancia, Garay no se percató de la magnitud de la lesión, pero sí lo hizo al observar la reacción de los presentes.

Tanto compañeros como rivales se tomaron la cabeza al evidenciar la gravedad del incidente. En tanto, Madibo entró en lágrimas, mientras el afectado estaba notoriamente en estado de shock.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El grave diagnóstico

Koné abandonó la cancha sentado en una camilla mientras se despedía del público, que le dio múltiples muestras de cariño. Por su parte, Madibo fue expulsado debido a la consecuencia de una jugada que no parecía tan grave. Después del encuentro, el qatarí se dirigió al vestuario norteamericano para disculparse.

El mediocampista, acompañado de Suzanne, su madre, se dirigió a un recinto hospitalario cercano. Horas más tarde se confirmaría la trágica lesión: una fractura de tibia y peroné.

A simple vista, su participación en el Mundial se había dado por terminada. No obstante, después se detalló grave lesión que lo dejará fuera de las canchas entre cuatro a cinco meses.