Neymar ha sido el gran ausente de Brasil en el Mundial. El delantero del Santos fue una de las grandes dudas de Carlo Ancelotti en la conformación de la lista de 26 jugadores que viajarían a Norteamérica. Los problemas físicos justificaban las aprensiones. Desde el punto de vista técnico, estaba claro que sería inobjetable. Ese argumento, de hecho, es el principal aval para la decisión del italiano.

El astro no estuvo en el estreno ante Marruecos. Tampoco está en condiciones de ser considerado para el choque frente a Haití, por la segunda fecha.

“El primero en hacer teletrabajo en un Mundial”: la dura crítica de Lula a Neymar

La imposibilidad de contar con el delantero llama la atención a todo nivel. Incluso el presidente brasileño, Lula da Silva, se sumó al debate que ha generado el llamado.

El mandatario fue particularmente sarcástico para abordar la situación. "Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo“, expresó. Eso sí, reconoció que la frase no es de su autoría, sino que la tomó en uno de sus recorridos por las redes sociales.

Neymar, por Brasil (Foto: Photosport) JAVIER GARCIA MARTINO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

Incluso, Lula profundizó en las proyecciones que ofrece el uso de la tecnología. “Algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés”, amplió.

No fue la única alusión controvertida del líder. “¿Cuál es el pronóstico de ustedes para el próximo partido de Brasil?“, les preguntó a los periodistas. ”Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil”, planteó.

No viajó

Neymar ni siquiera viajó a Philadelphia con la delegación que afrontará el choque ante los centroamericanos. "Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol mediante un comunicado.

Este miércoles, el atacante realizó trabajo conjunto con sus compañeros. La intención es que pueda estar en el cierre del grupo, ante Escocia, programado para el miércoles 24.