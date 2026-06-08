Días claves para Neymar: el 10 de Brasil se somete a exámenes para saber si podrá estar en el debut del Mundial

Jornadas decisivas son las que vivirá Neymar con Brasil. El astro paulista se someterá a nuevos exámenes durante la jornada de este lunes 8 de junio, para saber si el desgarro que sufrió en la pantorrilla derecha ha evolucionado favorablemente y le permite estar disponible para el debut mundialero de su selección frente a Marruecos, el próximo sábado, a las 18 horas.

La figura del Santos trabajó apartado del resto del plantel durante el fin de semana, primero en el gimnasio y luego en el campo de juego, y estuvo ausente del amistoso que jugó el combinado americano con Egipto, en Estados Unidos. La canarinha se impuso por 2-1.

Su rehabilitación incluye, además, el uso de una máquina que utiliza la NASA para sus astronautas y según los reportes de la prensa internacional, está siempre acompañado por el doctor Felipe Kalil, el coordinador físico Cristiano Nunes y el fisioterapeuta Rafael Martini.

La idea es que si “Ney” no logra llegar al estreno del Scratch en la cita planetaria, sume minutos el viernes 19 de junio ante Haití en la segunda fecha de la fase de grupos de la fiesta que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

Foto: Photosport. Thiago Ribeiro/AGIF/Photosport

El último baile

Neymar sabe que el evento norteamericano será la última vez que lo tendrá vistiendo la ‘10′ de Brasil en un Mundial. Y así lo comunicó en sus redes sociales, donde aseguró que éste será su baile final y por tanto, la chance postrera de conseguir su consagración a nivel planetario.

Y para ello, cuenta con el respaldo de sus compañeros y de su entrenador, Carlo Ancelotti. De hecho, el adiestrador italiano se negó a llamar a un reemplazo para el futbolista, aunque puede modificar la lista final hasta un día antes del debut en Norteamérica.

“Para ser claro: Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que puede recuperarse para el primer partido contra Marruecos y, si no, para el segundo ante Haití“, afirmó de manera tajante el director técnico. Claro que Ancelotti no solo tiene al atacante en el vestuario por lo que significa para sus compañeros, sino también porque su rendimiento iba en alza.

Neymar había encontrado continuidad competitiva en el Santos tras la fecha FIFA de marzo y jugó en 10 de los 13 encuentros que disputó el mítico equipo de Pelé y en siete de ellos, puedo estar los 90 minutos. Y aunque no marcó goles, sí logró 4 asistencias y la sensación de que su talento estaba intacto, como para ganarse un lugar en la Copa del Mundo.