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    Política

    Los anuncios de seguridad de Kast: reforma constitucional, más atribuciones policiales y ofensiva contra el crimen organizado

    El Presidente anunció una agenda de más de 30 iniciativas para endurecer el combate al crimen organizado, entre ellas una reforma constitucional que consagra la seguridad como un deber del Estado, el aumento del plazo de flagrancia y nuevas medidas contra narcotraficantes y bandas criminales.

    Por 
    Luis Cerda

    La seguridad fue el principal eje de la cadena nacional que realizó este martes el Presidente José Antonio Kast, instancia en la que presentó una nueva ofensiva para combatir el crimen organizado y anunció una agenda legislativa que contempla más de 30 iniciativas, entre proyectos ya ingresados al Congreso y otros que serán enviados en los próximos días.

    Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que el país enfrenta una amenaza distinta a la de décadas anteriores y defendió que el Ejecutivo ha comenzado a revertir los principales indicadores delictuales, citando cifras de homicidios, secuestros, robos violentos, ingresos irregulares y decomisos de droga.

    Reforma constitucional en seguridad

    El principal anuncio legislativo fue el envío al Congreso de una reforma constitucional para establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.

    Junto con ello, Kast anunció que pertenecer a una organización criminal pasará a ser un delito con penas agravadas, que los narcotraficantes que continúen operando desde las cárceles serán sometidos a un régimen penitenciario especial y que los bienes provenientes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia estatal.

    Copamiento permanente de 50 barrios

    Kast anunció que el gobierno mantendrá un despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país.

    Según explicó, el plan contempla copamiento territorial, patrullajes y apoyo tecnológico, junto con una estrategia orientada a desarticular organizaciones criminales completas y no solo perseguir delitos individuales.

    “Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos. Nuestras siete áreas de gestión no persiguen delitos aislados: persiguen organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero”.

    Más atribuciones para capturar delincuentes

    El Mandatario también anunció que el Ejecutivo impulsará un aumento del plazo de flagrancia, pasando de 12 a 24 horas, con el objetivo de otorgar más tiempo a las policías para concretar detenciones.

    Asimismo, informó que buscará ampliar la retención de personas que ingresen ilegalmente al país, fortalecer la expulsión de extranjeros en situación irregular y reforzar la búsqueda de prófugos de la justicia.

    A ello sumó nuevas medidas para fortalecer el control fronterizo, mediante zanjas, drones y monitoreo

    Endurecimiento de las sanciones

    Dentro de las iniciativas anunciadas, Kast adelantó cambios para endurecer la persecución penal del crimen organizado.

    Entre ellos, señaló que el Ejecutivo propondrá reforzar la protección jurídica para carabineros, policías, gendarmes e integrantes de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa.

    “El carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente”, manifestó.

    Además buscará tipificar como delito la instalación de barricadas destinadas a bloquear calles y agravar las penas para quienes recluten menores de edad para cometer delitos.

    La meta: aprobar la agenda antes de Navidad

    El Presidente informó que instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que trabaje junto al Congreso en la tramitación de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con el objetivo de despachar las iniciativas antes de fin de año.

    “Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”, indicó.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio KastSeguridadCadena nacional

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