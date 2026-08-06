Presidente Kast junto al ministro de Seguridad asisten a jornada del Alto Mando de la PDI

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este miércoles la segunda jornada del Alto Mando y del Cuadro Directivo 2026. La actividad, que continuará este jueves en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, contó con la asistencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (Republicano).

En la instancia los policías junto a Kast y Arrau trataron temáticas relevantes en torno al combate al crimen organizado, control de fronteras, ciberdelitos y fortalecimiento institucional.

La policía civil, encabezada por el director general, Eduardo Cerna, lleva a cabo este encuentro de tres jornadas de trabajo planificadas, donde los jefes regionales y nacionales de la institución que participan en esta instancia estratégica analizan -según explican desde la PDI- los principales desafíos que enfrenta en materia de seguridad pública, con énfasis en la evolución del crimen organizado, el fortalecimiento de las capacidades investigativas y operativas, la coordinación interinstitucional y la optimización de los recursos disponibles.

“Se han ganado la confianza de los chilenos, eso está reflejado en las encuestas”, dijo el Presidente Kast ante el Alto Mando presente. Junto con eso el Jefe de Estado agradeció el compromiso y el trabajo en tiempos que “no han sido fáciles para el país”, añadiendo que “el crimen organizado trasnacional tiene muchas veces más recursos que el Estado”.

“Ustedes tienen algo que pocas fuerzas policiales tienen y que es la confianza de la ciudadanía y eso no se puede perder. La confianza se gana con el compromiso, pero además es una gran responsabilidad”, señaló el Mandatario a todos los presentes en la jornada de este miércoles.

Por su parte, Cerna afirmó que “tenemos la plena convicción, tanto quien habla como cada integrante de la PDI, del Alto Mando y Cuadro Directivo, que seguiremos trabajando con toda la lealtad y compromiso de cada integrante para hacer un Chile más seguro”.

Por último, el ministro Arrau destacó que “la Policía de Investigaciones ha construido durante más de nueve décadas un prestigio que es patrimonio de todo el país, el de una policía técnica, científica, profesional, respetada dentro y fuera de nuestras fronteras”.

En ese contexto, Arrau planteó los desafíos que deben orientar la planificación y las prioridades de la institución en los próximos años.

La presencia de Kast y de Arrau se da en un momento importante ya que esta misma jornada el Mandatario tuvo una cadena nacional en donde además de otros temas puso de relieve la relevancia de fortalecer la agenda legislativa en materia de seguridad pública. De hecho dentro del paquete de proyectos que está impulsando el Ejecutivo, hay algunos aspectos que beneficiarán a la PDI.