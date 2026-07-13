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    El Deportivo

    Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial

    Lena Selnes, pareja del delantero, hizo públicos una serie de mensajes enviados al seleccionado tras caer contra Inglaterra en los cuartos de final.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Alexander Sorloth ha recibido amenazas de muerte tras el Mundial. Cheng Min

    Una dramática situación está viviendo el delantero noruego Alexander Sorloth tras el Mundial de Norteamérica 2026. El delantero enfrenta un complicado momento después de que su selección quedara fuera de la competencia tras caer contra Inglaterra en los cuartos de final.

    Según a dado a conocer su pareja, Lena Selnes, el atacante ha recibido una serie de mensajes ofensivos y con amenazas de muerte tanto por correo electrónico como por las redes sociales dirigidos tanto a ella como al futbolista.

    Selnes ocupó su cuenta en Instagram para hacer públicos una serie de mensajes que le fueron enviados, entre los que aparecen textos pidiendo directamente que el futbolista se quite la vida.

    En la publicación, también reconoce que el Mundial ha traído alegrías, pero también odio y solicitó que quienes han enviado estos comentarios reflexiones antes de hacerlo.

    La jugada que desató los comentarios

    Sorlot se transformó en uno de los principales apuntados tras la eliminación de Noruega en el Mundial por una jugada que se generó en el final del primer tiempo. En una jugada rápida, y cuando el marcador ya favorecía a los vikingos por 1-0, el delantero encaró a un defensor, teniendo la opción de habilitar a Erling Haaland, que podía quedar mano a mano con el portero.

    Sin embargo, Sorlot se quedó con el balón intentando superar a su marca y acabó probando con un remate que rebotó en el zaguero, por lo que la opción quedó en nada.

    Haaland elogia a Bellingham

    Ya con la eliminación concretada, Erling Haaland destacó a Jude Bellingham, con quien compartió dos años en Alemania como parte del plantel del Borussia Dortmund.

    Jude (Bellingham) es un buen amigo. Pasamos dos buenos años juntos en Dortmund, seguimos en contacto y es un tipo genial. Nos divertimos mucho juntos. No me sorprende que haya marcado dos goles y que rinda como lo hace”, comentó la figura del Manchester City.

    En la misma línea, el artillero nórdico cuestionó las críticas que se generan alrededor de su amigo. Es más, advirtió que sus actuaciones en el presente mundial despejan cualquier duda sobre la calidad del ícono de la selección de Inglaterra.

    “Lo único que no me gusta es que, a veces, Jude recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles o lo que sea. No se merece eso, porque es uno de los mejores del mundo, es un centrocampista que sigue marcando goles y que aun así ha conseguido superar a todos y cada uno de los jugadores del campo. Así que son solo elogios para Jude. Es increíble. Inglaterra y el Real Madrid tienen suerte porque todo el mundo querría a Jude en su equipo”, dijo el escandinavo.

    Consultado por el diario The Sun sobre si ahora apoya a Inglaterra para que llegue hasta el final, Haaland respondió: “Sí, ¿por qué no?... Conozco a muchos jugadores del City en la selección inglesa, uno en la francesa y otro en la española. Por supuesto, quiero que Inglaterra tenga éxito porque es un país bonito y la camiseta es bonita. Cuando era joven, recibí una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolNoruegaAlexander SorlothMundial 2026

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