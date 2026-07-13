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    El Deportivo

    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia

    La resolución se origina en un procedimiento de supervigilancia. El Instituto Nacional de Deportes indica que la entidad no entregó la documentación requerida.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Golpe al golf chileno: IND suspende a la Federación tras proceso de supervigilancia. KARIN POZO/PHOTOSPORT

    El Instituto Nacional de Deportes suspendió a la Federación Chilena de Golf del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas. La situación se enmarca en un procedimiento de supervigilancia iniciado tras una denuncia presentada en octubre de 2025.

    Según el oficio al que tuvo acceso El Deportivo, el proceso comenzó luego de una denuncia. Posteriormente el IND solicitó antecedentes adicionales a la organización deportiva. “En virtud a una denuncia, individualizada en el primer numeral del antecedentes, se dio inicio a un procedimiento de supervigilancia en contra de su Federación, mediante Oficio IND N° 2610 de 2025”, establece.

    El documento agrega que el IND detectó que la información entregada por la federación no era suficiente y fijó un plazo para complementar los antecedentes. “Se continuó con el mencionado procedimiento ante la incompletitud de los antecedentes proporcionados por vuestra entidad, otorgando, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en la normativa vigente, plazo hasta el 24 de junio de 2026 para proporcionar respuesta completa”.

    De acuerdo con el IND, al momento de emitir el oficio la documentación solicitada aún no había sido entregada, por lo que resolvió aplicar la sanción administrativa. “Atendido que, a la fecha, no consta la entrega de los documentos requeridos, en virtud de las facultades consagradas en el artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organizaciones Deportivas, aprobado por el Decreto Supremo N° 59 de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 3191 de 2022, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, se procederá por este acto a suspender a la Federación Chilena de Golf del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas”, indica.

    El mismo documento establece que la suspensión permanecerá vigente mientras la federación no entregue la información requerida por el organismo: “A la espera de que sean remitidos de manera completa y suficiente los antecedentes y la documentación requerida por este Servicio, a fin de esclarecer los hechos que son objeto del presente procedimiento de supervigilancia”.

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