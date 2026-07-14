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    Gobierno decreta emergencia preventiva en 10 regiones por sistema frontal que traerá lluvias intensas, viento y nieve

    Según advirtió el biministro Alvarado, el evento meteorológico, que se extendería hasta el sábado, “podría ser comparable a otros eventos de gran magnitud que no habíamos enfrentado hace varios años”.

    Por 
    Roberto Martínez

    El gobierno decretó este lunes emergencia preventiva en diez regiones del país, entre Atacama y Los Ríos, ante el ingreso de un sistema frontal que se pronostica de alta intensidad y que dejará lluvias, fuertes vientos, nevadas, posibles ventiscas y marejadas durante gran parte de esta semana.

    La decisión fue adoptada luego de una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast, quien, junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez, sostuvo una videoconferencia con los delegados presidenciales regionales para coordinar las medidas preventivas frente a la contingencia meteorológica.

    Posteriormente, el ministro Alvarado informó que el Ministerio del Interior publicó el decreto N° 1.212, que declara emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

    “Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas, posibles ventiscas y también marejadas”, señaló el secretario de Estado, precisando que el fenómeno afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.

    Alvarado advirtió que se trata de “un evento extenso de varios días que podría ser comparable a otros eventos de gran magnitud que no habíamos enfrentado hace varios años”, por lo que llamó a la ciudadanía a revisar techumbres y canaletas, despejar acequias y preparar mochilas de emergencia con insumos para entre 48 y 72 horas.

    Sistema frontal SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asimismo, realizó un llamado especial a proteger a los grupos más vulnerables.

    “Ante esta eventual emergencia tenemos que cuidar siempre a nuestros adultos mayores, protegerlos, a las personas con discapacidad y a quienes viven solos”, indicó.

    El ministro aseguró que el Ejecutivo busca anticiparse a la emergencia y no generar alarma.

    El objetivo no es causar temor, sino un llamado a actuar con responsabilidad y mucha precaución. No vamos a esperar que llegue la emergencia, nos estamos anticipando”, afirmó.

    En esa línea, informó que ya se encuentran 368 Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) activados en distintos niveles para coordinar la respuesta institucional.

    Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que el fenómeno afectará a gran parte del territorio nacional y que las primeras precipitaciones ya comenzaron a sentirse en la Región de Los Lagos, aunque sin emergencias de consideración.

    “Este sistema frontal va a afectar a gran parte de nuestro país. Ya la Región de Los Lagos ha sentido hoy día los primeros efectos de este sistema frontal, con precipitaciones y viento, sin registrarse hasta ahora situaciones de emergencia”, señaló.

    La autoridad agregó que el monitoreo comenzó la semana pasada, mientras aún se atendían los efectos del sistema frontal anterior que impactó a La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, permitiendo activar con anticipación los protocolos de coordinación y respuesta.

    Al respecto, llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

    “Evitar acercarse a zonas de riesgo y esas son la precordillera y cordillera de todas estas regiones, producto de nevadas y ventisca que pudiera generarse. Evitar acercarse a cursos de ríos porque producto de las precipitaciones estos pudieran aumentar su caudal y generar algún desborde. Lo mismo que con zonas que han sido propensas a remociones en masa", advirtió.

    Suspensión de clases

    Consultado sobre una eventual suspensión de clases producto del sistema frontal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que la medida será evaluada conforme evolucione la emergencia y de acuerdo con los antecedentes técnicos que entreguen las autoridades competentes.

    "Por supuesto que se va a evaluar y se va a comunicar oportunamente en aquellas regiones en las cuales la suspensión de clases sea una ayuda para poder planificar y eventualmente responder ante la emergencia, se va a comunicar", afirmó.

    No obstante, precisó que, por ahora, no existe ninguna suspensión de clases decretada en el país.

    “En este momento, y eso es una resolución que va a depender de lo que defina la autoridad en materia de educación, no hay decretada suspensión de clases. Esto lo revisamos recién con el Ministerio de Educación y en este momento no hay ninguna suspensión de clases decretada“, sostuvo.

    Pavez agregó que la situación será revisada permanentemente a nivel regional, en coordinación con Senapred y las delegaciones presidenciales.

    “Sin perjuicio de eso, conforme avance el sistema frontal y sus impactos, a nivel de una coordinación regional que establecen las direcciones regionales de Senapred, junto a nuestra Delegación Presidencial Regional, se van a ir haciendo las comunicaciones, como por ejemplo, en materia de suspensión de clases. Pero hoy día no hay suspensión de clases decretada en ninguna parte del país“, concluyó.

    Más sobre:Sistema frontalAlicia CebriánGobiernoClaudio AlvaradoSenapredLluviaNacional

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