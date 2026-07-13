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    PDI desarticula red narco que utilizaba rutas mineras irregulares: sujetos llevaban 805 kilos de cannabis al centro del país

    La investigación permitió además detener a un ciudadano boliviano en situación migratoria irregular, recuperar dos vehículos robados e incautar un equipo satelital Starlink utilizado por la organización criminal.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una investigación encabezada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Antofagasta permitió desarticular una operación de tráfico de drogas e impedir el traslado de un importante cargamento de cannabis hacia distintas regiones del país.

    Las indagatorias permitieron establecer que la organización criminal utilizaba rutas mineras irregulares entre Antofagasta y Taltal para internar la droga al país y posteriormente movilizarla hacia la zona central, buscando evadir los controles policiales mediante el uso de caminos secundarios y de difícil acceso.

    Como resultado de las diligencias, los detectives incautaron 805,1 kilos de cannabis, distribuidos en 766 paquetes, detuvieron a un ciudadano boliviano que permanecía en situación migratoria irregular, recuperaron dos vehículos con encargo vigente por robo e incautaron un sistema de comunicación satelital Starlink, utilizado para facilitar el desplazamiento, la coordinación y las comunicaciones de la organización durante el transporte de la droga.

    El procedimiento, desarrollado en el marco del Plan Frontera Interna y en coordinación con la Fiscalía Local de Taltal, contempló labores de análisis criminal, inteligencia policial y un amplio despliegue operativo, con apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera Interna y detectives de las brigadas antinarcóticos de Calama, Iquique, La Serena y Los Andes.

    Al respecto, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro, destacó la investigación “refleja el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la PDI para enfrentar al crimen organizado. El Plan Frontera Interna nos permite integrar recursos especializados de distintas regiones, intervenir las rutas utilizadas por estas organizaciones y evitar que importantes cargamentos de droga lleguen a los centros de distribución del país”.

    La autoridad policial agregó que la articulación entre las brigadas especializadas y el Ministerio Público ha permitido desarrollar investigaciones de alta complejidad, afectando las estructuras logísticas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y reforzando el control de los corredores utilizados para el transporte de sustancias ilícitas.

    Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, destacó que, en poco más de mil días de trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, se han incautado 117 toneladas de drogas en la región.

    El persecutor precisó que el valor de las sustancias decomisadas desde octubre de 2023 supera los 740 mil millones de pesos, equivalentes a cerca de 800 millones de dólares, lo que representa pérdidas estimadas en 736 millones de pesos diarios para las organizaciones criminales.

    “Esa es la magnitud del daño que le estamos haciendo a las organizaciones criminales. Esa es la factura que le estamos cursando al crimen organizado, gracias al trabajo de todas las instituciones del Estado que estamos haciendo frente al narcotráfico en esta región”, afirmó.

    El persecutor añadió que las 117 toneladas decomisadas equivalen a 254 millones de dosis de droga, es decir, alrededor de 13 dosis por cada habitante del país, cifra que, a su juicio, dimensiona el impacto que habría tenido ese volumen de sustancias ilícitas si hubiese llegado a las calles.

    Más sobre:PDIAntofagastaCannabisDrogaNarcotráficoTaltalBriancoFiscalíaPolicialNacional

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