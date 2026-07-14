Mesa técnica UDI impulsa agenda para eliminar “nudos al empleo” y propone realizar ajustes a subsidios laborales

La mesa técnica UDI “Trabajo para Chile ahora” acordó este lunes priorizar una agenda de desburocratización para enfrentar la crisis laboral, mediante la elaboración de un catastro de los principales “nudos al empleo” presentes en el sistema laboral.

La definición se adoptó durante la segunda sesión de trabajo de la instancia -impulsada por la diputada UDI e integrante de la Comisión de Trabajo, Constanza Hube -, en la que además se analizaron sectores considerados prioritarios para la generación de nuevos puestos de trabajo, entre ellos el rubro informático, agrícola y el turismo.

La reunión se realizó de manera presencial y telemática y contó con la participación de los exministros del Trabajo Nicolás Monckeberg, Evelyn Matthei y Camila Merino, además del exministro Juan Andrés Fontaine, los diputados UDI Mario Olavarría y Jaime Coloma, junto a representantes de Libertad y Desarrollo (LyD), la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y la directiva del partido.

Tras el encuentro, Hube explicó que uno de los principales focos estuvo puesto en revisar los programas de subsidios al empleo para evaluar eventuales ajustes.

“Revisamos programas de subsidios, analizando dónde se podría mover la aguja, por ejemplo revisando la edad límite del subsidio para empleo juvenil. Se ve con buenos ojos el esfuerzo de la mesa interministerial, recalcando la importancia de sumar a actores clave como Vivienda en esta coordinación“, sostuvo la parlamentaria.

Asimismo, durante la sesión el equipo técnico analizó un eventual rediseño de las herramientas de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), proponiendo orientar con mayor rapidez los instrumentos de apoyo a la inversión y los subsidios financieros hacia sectores estratégicos con capacidad de absorber mano de obra en el corto plazo.