Gobierno anuncia medidas de apoyo a familias tras fatal atropello en Viña del Mar

Durante la mañana de este lunes, autoridades anunciaron una serie de medidas de apoyo para las familias de las víctimas del fatal atropello ocurrido durante la jornada del domingo en la Feria Caupolicán de Viña del Mar.

La información fue dada a conocer por la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien señaló que “el Gobierno va a entregar apoyo y ayuda a las seis víctimas que han sido de este lamentable accidente”.

Según detalló la autoridad, las medidas contemplan el financiamiento de los trámites funerarios, además de apoyo en salud mental, atención psicológica y reinserción laboral.

“La ayuda consiste en todos los trámites funerarios”, sostuvo, añadiendo que “también se le está ofreciendo todo lo que tiene que ver con ayuda en salud mental, psicológica y, por supuesto, también de reinserción laboral y todo lo que puedan necesitar.

“Recordemos que todas son personas que estaban trabajando en un lugar que habitualmente se comercializan una serie de productos y eso, por supuesto, es el sustento que ellos llevan a sus hogares”, sostuvo la seremi.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social de Valparaíso, Nicolás Cerda, se refirió a los heridos de la tragedia mencionando que no habría ninguna persona en riesgo vital.

A su vez, respecto a las ayudas, sostuvo que “las medidas concretas de la cartera hoy son: uno, ver el tema económico, el tema de los emprendimientos. Dos, ver directamente el tema funerario. Tres, ver el tema psicológico directamente. Y cuatro, digamos, ver a las personas, las familias, lo que necesitan hoy día actualmente, sobre todo las personas que están heridas.”.

Las autoridades además dieron a conocer que durante la tarde de este lunes se entregarán los cuerpos a las familias.

“Hemos dispuesto, junto con las autoridades de Gobierno que nos acompañan, en el día de hoy, que a partir de las tres de tarde estamos coordinando con cada uno de ellos de la entrega de sus familiares”, sostuvo el director del Servicio Médico Legal de Valparaíso, Dr. Marcos Faundes.