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    Política

    PS recoge el guante y hace fuerte llamado a la oposición a “construir una alternativa” ante gobierno de Kast

    La mesa de la colectividad compartió una declaración pública en la que, tras los desórdenes del sector, apunta a adquirir un compromiso de unidad para hacer frente a las políticas de La Moneda. Esto, luego de los emplazamientos para que la tienda conduzca a las fuerzas de centro izquierda e izquierda.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La mesa del Partido Socialista.

    En medio de los desórdenes de sector, su propia crisis interna y los emplazamientos a tomar el liderazgo de la oposición, el Partido Socialista recogió el guante e hizo un fuerte llamado a las fuerzas progresistas del país para hacer frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Esto, luego de una semana para el olvido para las fuerzas opositoras. Los ánimos se fueron enrareciendo primero por el adelantamiento del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar el megaproyecto, lo que desató la molestia de los demás cuadros del sector.

    También las acusaciones cruzadas en torno a la megarreforma entre la timonel socialista Paulina Vodanovic y la senadora de la misma tienda, Daniella Cicardini, lo que dejó en evidencia una crisis en la colectividad, que tuvo su mayor expresión con el enfrentamiento de ambas en el hemiciclo el miércoles pasado.

    Además, se sumó al desorden la decisión de los senadores del PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria en el proyecto de reconstrucción nacional, comprometiendo no acudir al TC. Esto, sin el visto bueno de la mesa directiva del partido. Aunque el consenso posteriormente se cayó.

    En un intento por mostrar unidad, eso si, luego de las descoordinaciones y crisis internas, el jueves la oposición ratificó que acudirá al TC, por los aspectos tributarios y medioambientales del proyecto de reconstrucción nacional.

    Frente a lo sucedido, la mesa de la colectividad encabezada por la senadora Vodanovic, mediante una declaración pública dada a conocer este lunes, instó a los cuadros afines a construir “una alternativa que vuelva a situar la justicia social, la igualdad y la dignidad en el horizonte del país”.

    El llamado de los socialistas incluyó una fuerte crítica a La Moneda, en materia social, económica y de seguridad.

    “A cuatro meses del actual gobierno, constatamos que las promesas de bienestar se han traducido en una mayor incertidumbre para las familias chilenas. El aumento del costo de la vida, la inseguridad, el estancamiento económico y el debilitamiento de las capacidades del Estado golpean con mayor fuerza a quienes viven de su trabajo y profundizan las desigualdades que el país necesita superar”, dice el escrito.

    Y señala que ante un escenario de esas características, el PS “seguirá ejerciendo una oposición firme, clara y sin ambigüedades. Seremos una oposición frontal frente a aquellas políticas que pretendan debilitar los derechos sociales y las conquistas alcanzadas por el pueblo de Chile, defendiendo con convicción los avances democráticos, laborales y sociales construidos por generaciones de chilenas y chilenos”.

    Además, en el texto apuntan que la tienda seguirá concentrando sus esfuerzos “en las verdaderas urgencias de la ciudadanía: recuperar el empleo, fortalecer los salarios y las pensiones, garantizar la seguridad, promover un desarrollo productivo con justicia social y defender un Estado democrático capaz de garantizar derechos. Ejerceremos una oposición firme, responsable y con propuestas, porque la política solo tiene sentido cuando mejora la vida de las grandes mayorías”.

    En su llamado a la oposición, remarca: “Convocamos a todas las fuerzas democráticas y progresistas a construir una oposición con vocación de mayoría. No para administrar el descontento, sino para organizar una esperanza colectiva".

    Asimismo, señala que “ningún proyecto transformador puede construirse únicamente desde el Parlamento o las dirigencias; necesita volver a encontrarse con el mundo del trabajo, con el movimiento sindical, con las organizaciones sociales, con las mujeres, las juventudes, los territorios y la cultura. Allí se encuentra la fuerza capaz de abrir un nuevo ciclo para Chile".

    En la declaración, también refuerza su apertura al diálogo, en beneficio de la ciudadanía.

    “El Partido Socialista mantendrá siempre la disposición al diálogo cuando se trate de avanzar en mejores condiciones de vida para las chilenas y los chilenos, y será igualmente firme para enfrentar toda iniciativa que debilite la educación pública, la salud, la seguridad social, los derechos laborales, la descentralización o la calidad de nuestra democracia”, apuntan.

    Finalmente, destaca que “el desafío del socialismo chileno es convocar, organizar y construir esperanza. Porque la fuerza de la izquierda nunca ha residido únicamente en sus dirigentes ni en sus instituciones, sino en su capacidad de transformar las demandas del pueblo en un proyecto colectivo de país. Esa seguirá siendo nuestra tarea y nuestro compromiso con Chile".

    Más sobre:Partido SocialistaPSOposiciónGobiernoJosé Antonio KastPaulina Vodanovic

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