La UE y Ucrania acusan a Rusia de impedir el acceso de observadores “independientes” en zonas ocupadas

La Unión Europea y Ucrania han acusado este lunes a Rusia de perseguir a la población civil e impedir a los medios y observadores “independientes” el acceso a las zonas del este de Ucrania que han sido ocupadas, en contraste con las invitaciones de Moscú a la prensa internacional para documentar los ataques del Ejército ucraniano en su suelo.

En una declaración conjunta, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y Ucrania han denunciado que la población civil, incluidos funcionarios locales, periodistas, activistas, o figuras religiosas son perseguidos, torturados, y juzgados motivos políticos.

“Rusia impide que los observadores independientes, la prensa y el público tengan acceso a los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, con el fin de impedir la información independiente y encubrir sus violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario”, han acusado.

“La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania sigue teniendo consecuencias devastadoras para la población civil, especialmente en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente”, han expuesto Bruselas y Kiev, al tiempo que reclaman la liberación “inmediata” de todos los civiles ucranianos, incluidos los niños, que han sido “detenidos arbitrariamente, deportados ilegalmente y trasladados por la fuerza”.

Asimismo, han puesto de relieve que Rusia persiste en negarse a confirmar la identidad y la suerte que han corrido los ucranianos que se encuentran presos, o bien han denunciado su desaparición. En ese sentido, han pedido a la comunidad internacional que refuerce la presión para que Moscú se vea obligado a responder.

De la misma manera, han reclamado que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda llevar a cabo sus funciones libremente, entre ellas la de ayudar a localizar estas personas, tanto civiles como prisiones de guerra, de conformidad con los acuerdos de Ginebra.

Con la anexión de la península de Crimea como consecuencia de la crisis política de 2014 y la invasión a gran escala en febrero de 2022, Rusia se ha hecho ya con el control de un 20% del territorio ucraniano, con la región de Donbás prácticamente tomada, así como gran parte de las provincias de Zaporiyia y Jersón.