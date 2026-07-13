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    Política

    Ibáñez (FA) pide a Araya (PPD) que “no sea promotor de la división en la oposición” y dice que Quiroz “es incapaz de dialogar”

    El senador frenteamplista pidió al Presidente José Antonio Kast que "tome cartas en el asunto" respecto del minsitro de Hacienda a quien además acusó de ser "promotor de la polarización".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Las aguas siguen moviéndose en la oposición luego que luego que el viernes pasado se cayera el acuerdo por la megarreforma entre el gobierno y el PPD -después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, incluyera una rebaja al 22% del impuesto a las empresas y no al 23% como estipulaba el proyecto original. Ante esta situación, el senador del Frente Amplio, Diego Ibañez, hizo un llamado al senador Pedro Araya (PPD) quien se ha abierto a una nueva negoción y lanzó duros dardos sobre el jefe de la billeter fiscal.

    Así, el legislador frenteamplista sostuvo que “he conversado con el senador (Ricardo) Celis y él no está disponible a seguir conversando con el ministro (Jorge) Quiroz, y al senador (Pedro) Araya a que no sea promotor de la división en la oposición”.

    En esa línea, añadió que: “Tenemos una mesa de trabajo transversal y hacemos el llamado a todos a remitirse a ese trabajo técnico y unitario que estamos desarrollando desde la mesa de la oposición”.

    En tanto, Ibañez dirigió un duro reclamo contra el titula de Hacienda. “Que el ministro Quiroz no le eche la culpa al resto de errores propios. Él omitió información relevante para firmar un acuerdo que terminó siendo una violación al consentimiento propio de senadores que pensaban que el resultado iba a ser disitinto”.

    Asimismo, añadió que “el ministro Quiroz no está hoy capacitado para dialogar con la oposición, omite información, hace trampa en el marco de sus propias negociaciones y eso es justamente lo que tiene a este ministro como el peor evaluado en materia económica del gobierno.

    En esa línea, Ibañez sostuvo que el Presidente José Antonio Kast “retiró de la mesa a Quiroz” porque “está incapacitado a llegar a acuerdos” y que eso es “una debilidad” tener a “un promotor de la polarización”.

    “Hacemos la invitación a que tome cartas en el asunto”, lanzó Ibáñez en referencia a las decisiones de Kast respecto del ministro de Hacienda.

    Más sobre:Diego IbáñezMegarreformaReconstrucciónJorge QuirozHacienda

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