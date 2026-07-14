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    Política

    “Está generando problemas”: Raúl Soto (PPD) cuestiona rol de Quiroz y afirma que Kast debe evaluar su continuidad

    El timonel del PPD responsabilizó al titular de Hacienda por el quiebre del acuerdo entre el gobierno y los senadores de su partido por la megarreforma, e indicó que los ministros Alvarado o García deberían asumir mayor protagonismo en las negociaciones con la oposición.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, afirmó que el Presidente José Antonio Kast debe evaluar la continuidad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego del quiebre del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los senadores de la colectividad por la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma.

    Las declaraciones del timonel del PPD se dieron en el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, donde abordó las negociaciones que encabezaron los senadores de su partido con el gobierno para modificar el mecanismo de invariabilidad tributaria, originalmente fijado en 25 años para las grandes inversiones.

    Soto sostuvo que, tras este episodio, el gobierno debe revisar el rol que está desempeñando el titular de Hacienda.

    “(El gobierno) debe evaluar si efectivamente el ministro Quiroz es un interlocutor válido, no solo para la oposición, sino que para representar al gobierno en decisiones importantes”, afirmó.

    Consultado por una eventual salida del secretario de Estado, el diputado respondió que la decisión corresponde al Mandatario.

    “Si el ministro del Interior (Claudio Alvarado) tuvo que salir a salvar los muebles de un incumplimiento del ministro de Hacienda del mismo gobierno, es porque hay un error político grave al interior de La Moneda (...). El Presidente tiene que evaluar si corresponde llamar al orden a su ministro o si corresponde o no pedirle la renuncia”, sostuvo.

    A juicio del parlamentario, Quiroz se ha transformado en un factor que dificulta los acuerdos políticos. “Lo que hoy está claro es que es un ministro que está generando problemas”, afirmó.

    En esa línea, cuestionó el estilo del titular de Hacienda y aseguró que “es el ministro peor evaluado, el que genera más desconfianza, menos credibilidad, y es el más extremo, el más dogmático y el más inflexible”.

    Por lo mismo, planteó que ministros con un perfil más dialogante, como Claudio Alvarado (Interior) o José García Ruminot (Segpres), deberían asumir un mayor protagonismo en las negociaciones con la oposición.

    Pese a sus críticas, Soto reconoció que las conversaciones entre el Ejecutivo y los senadores del PPD permitieron mejorar uno de los aspectos del proyecto.

    “En términos numéricos se bajó de 25 a 10 años y eso es un punto incuestionable. Ahora el punto es que el 99% de la megarreforma, en su conjunto y en todos los otros aspectos, seguía siendo igual de mala porque el gobierno no se movió ni un centímetro”, señaló.

    Sin embargo, insistió en que el episodio terminó por romper la confianza entre ambas partes y descartó respaldar la iniciativa.

    “No se puede votar a favor porque acá se rompieron las confianzas, y cuando se rompen se llega a un punto de muy difícil retorno. Para eso, lo mínimo es que el gobierno reconozca su error y pida disculpas públicas por el doble agravio que ha sufrido el PPD”, afirmó.

    El quiebre del acuerdo se produjo el viernes pasado, luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación a la megarreforma para rebajar el impuesto corporativo desde el 23% -contemplado en el proyecto original- al 22%, modificación que los senadores del PPD aseguraron que nunca formó parte de las conversaciones sostenidas con Hacienda. Aunque el gobierno retiró esa enmienda horas después, el entendimiento político terminó por fracasar.

    Más sobre:MegarreformaJorge QuirozRaúl SotoPPDSenadoresCongresoJosé Antonio Kast

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