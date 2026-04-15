Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos. Foto: porotos con riendas

Cada 15 de abril, en el marco del Día de la Cocina Chilena, el país rinde homenaje a sus sabores, aromas y tradiciones culinarias. En este contexto, Google se suma a los festejos revelando datos de su servicio de Trends que muestran el creciente interés de las personas en Chile por redescubrir sus platos nacionales a través del buscador.

Bajo el concepto de “Gastronomía de Chile”, las consultas realizadas en el buscador durante la última semana reflejan un marcado regreso a los “clásicos de cuchara” y a la cocina casera .

Estas cifras permiten tomarle el pulso a los conceptos en un contexto específico, ya que muestran el crecimiento que ha experimentado una búsqueda respecto al promedio de un día normal.

Los platos estrella del recetario de Chile

Cazuela chilena

Los datos de Google a los que accedió La Tercera muestran que la carbonada y los porotos con riendas se posicionan como las recetas con mayor crecimiento. Esto demuestra que el confort de los guisos tradicionales, complemento perfecto para los días fríos de otoño, sigue siendo el favorito de las personas.

Además, se evidencia un interés creciente que va más allá de los ingredientes, pues las búsquedas se centran en las técnicas de preparación y en las variaciones regionales que buscan rescatar la identidad local .

Entre algunas de las preparaciones destacan la carbonada, cazuela, porotos con riendas, prietas y charquicán, así como aliños locales como el merkén y pasteles como mantecados .

Radiografía de las tendencias

Pebre chileno

A continuación, el detalle de los términos que han marcado la pauta en las búsquedas durante la última semana usando el concepto “Gastronomía de Chile:

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