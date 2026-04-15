Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral

Como ya es tradición, la Universidad de Chile se suma a las celebraciones globales del próximo 23 de abril mediante su iniciativa “Libros Libres”. En esta ocasión, la liberación corresponderá a la antología editada por la Universidad de Chile, titulada La palabra maldita y otros escritos urgentes, una selección de diez textos en prosa que permiten redescubrir a Mistral como una intelectual pública. Estos escritos, publicados originalmente entre 1906 y 1955, abordan temas como la educación de las mujeres, la justicia social, la democracia y la defensa de la paz.

Sobre Libros Libres

La iniciativa “Libros Libres” nació como una propuesta de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones para celebrar el Día del Libro fuera de los estantes de las bibliotecas. La propuesta se ha consolidado como uno de los hitos más emblemáticos de la Casa de Bello, transformando la entrega de textos en un acto de democratización de la cultura.

En versiones anteriores, esta actividad ha logrado reunir a un público diverso frente a la Casa Central, consolidándose como una instancia donde estudiantes, trabajadores y quienes transitan por el centro de Santiago se encuentran de manera espontánea en torno a la lectura.

Para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, esta actividad reafirma el rol social de la institución. “Como universidad pública, creemos que ampliar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico es fundamental para la democracia. Por eso, con esta iniciativa buscamos algo muy concreto: que la lectura llegue a los hogares y a la vida cotidiana de las personas, como una forma real de ejercer el derecho a la cultura”.

Los ejemplares se repartirán de forma gratuita y por orden de llegada en el frontis de la Casa Central, entre las 10:00 y las 13:00 horas, o hasta agotar stock. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al patrimonio literario y es el hito central de la agenda con la que la Universidad de Chile conmemora el Mes del Libro, reafirmando su vínculo con la comunidad a través de actividades abiertas durante todo el mes.