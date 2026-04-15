SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Roberto Sánchez desplazó a Rafael López Aliaga y ya obtiene 12%, tras el conteo de los votos rurales.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en la I.E María Reiche del distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

    El segundo puesto para pasar al balotaje en las elecciones peruanas se pelea voto a voto. Así el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, remontó y ya obtiene 12%, por lo que disputaría la segunda vuelta contra Keiko Fujimori el 7 de junio.

    Con el 90,8% de los votos escrutados, el candidato presidencial de Juntos por el Perú tiene -hasta ahora- 1.850.297 sufragios, desplazando al aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga que ha conseguido 1.826.839.

    Foto: Agencia. Andina

    En medio de este ajustado resultado, López Aliaga denunció, sin presentar pruebas, un supuesto fraude electoral que implicaría el robo de 1,6 millones de votos.

    Así Sánchez llamó a respetar los resultados y advirtió que convocará movilizaciones si detecta intentos de desconocer la voluntad popular.

    “Invocamos a todo el país y a las fuerzas sociales a mantenerse vigilantes. Ante cualquier indicio de que no se respete el voto ciudadano, llamaremos a la movilización en defensa de la democracia”, señaló.

    Sánchez también pidió el acompañamiento de la comunidad internacional para resguardar la transparencia del proceso. “El voto ciudadano debe respetarse de manera sagrada, sin narrativas de fraude. El voto andino, amazónico y rural se va a respetar”, enfatizó.,

    Más sobre:PerúeleccionesRoberto SánchezKeiko FujimoriRafael López AliagaJuntos por el PerúFuerza Popular

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arturo Squella asegura que la reducción de impuesto corporativo es “la que menos relevancia tiene”

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    Oposición cuestiona megarreforma y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Reanudan labores de búsqueda tras incendio en casona en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    3.
    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    4.
    Keiko Fujimori de cara a su cuarto balotaje consecutivo: ¿Vencerá esta vez al antifujimorismo?

    Keiko Fujimori de cara a su cuarto balotaje consecutivo: ¿Vencerá esta vez al antifujimorismo?

    5.
    Rusia ofrece apoyo energético a China para hacer frente a la crisis tras la ofensiva contra Irán

    Rusia ofrece apoyo energético a China para hacer frente a la crisis tras la ofensiva contra Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 15 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 14 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Oposición cuestiona megarreforma y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Arturo Squella asegura que la reducción de impuesto corporativo es “la que menos relevancia tiene”
    Negocios

    Arturo Squella asegura que la reducción de impuesto corporativo es “la que menos relevancia tiene”

    Producción de cobre de Antofagasta Minerals cae 8% el primer trimestre por menores leyes

    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos
    Tendencias

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    ¿Picardía o blooper? El feo error de Jorge Sánchez que permitió el gol de Bolívar ante La Guaira
    El Deportivo

    ¿Picardía o blooper? El feo error de Jorge Sánchez que permitió el gol de Bolívar ante La Guaira

    Hernán Caputto proyecta la campaña de Coquimbo en la Libertadores tras vencer a Universitario: “Somos un equipo combativo”

    ¿Se acaba el LIV Golf? El misterioso futuro de la liga árabe donde brilla Joaquín Niemann

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    Universidad de Chile conmemora el Día del Libro entregando miles de ejemplares de Gabriela Mistral

    Candelabro y los fantasmas en el barrio: las claves del primer videoclip de Deseo, Carne y Voluntad

    Cómo se contó en la prensa el asesinato de Abraham Lincoln en Estados Unidos

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori
    Mundo

    Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

    Irán asegura que los intercambios de mensajes con Estados Unidos continúan a través de Pakistán

    Robots en el campo de batalla: Una posición rusa fue capturada por sistemas no tripulados ucranianos

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?