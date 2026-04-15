Elecciones en Perú: Izquierdista Sánchez iría a la segunda vuelta con Keiko Fujimori

El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú emite su voto en la I.E María Reiche del distrito de San Borja durante la jornada de las Elecciones Generales 2026. Foto: Agencia Andina

El segundo puesto para pasar al balotaje en las elecciones peruanas se pelea voto a voto. Así el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, remontó y ya obtiene 12%, por lo que disputaría la segunda vuelta contra Keiko Fujimori el 7 de junio.

Con el 90,8% de los votos escrutados, el candidato presidencial de Juntos por el Perú tiene -hasta ahora- 1.850.297 sufragios, desplazando al aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga que ha conseguido 1.826.839.

Foto: Agencia. Andina

En medio de este ajustado resultado, López Aliaga denunció, sin presentar pruebas, un supuesto fraude electoral que implicaría el robo de 1,6 millones de votos.

Así Sánchez llamó a respetar los resultados y advirtió que convocará movilizaciones si detecta intentos de desconocer la voluntad popular.

“Invocamos a todo el país y a las fuerzas sociales a mantenerse vigilantes. Ante cualquier indicio de que no se respete el voto ciudadano, llamaremos a la movilización en defensa de la democracia”, señaló.

Sánchez también pidió el acompañamiento de la comunidad internacional para resguardar la transparencia del proceso. “El voto ciudadano debe respetarse de manera sagrada, sin narrativas de fraude. El voto andino, amazónico y rural se va a respetar”, enfatizó.,