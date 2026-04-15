En la Copa Libertadores se han dado goles para todos los gustos. Hay de los inolvidables por su factura técnica y por la importancia de la instancia en que se consiguieron. Son los que quedan en la memoria colectiva por su importancia.

También hay de los polémicos. La historia del fútbol chileno sabe de varios de esos. Y, finalmente, están los bochornosos. En esa categoría se inscribe la conquista que permitió que Bolívar igualara el marcador ante La Guaira, en La Paz, en el duelo válido por la segunda fecha del grupo C.

¿Picardía o blooper? El feo error de Jorge Sánchez que permitió el gol de Bolívar ante La Guaira

El tanto, que se produjo en los 79′, es una mezcla de picardía y blooper. El primer elemento lo aporta Dorny Romero, el autor de la conquista, quien, literalmente, se esconde detrás del arquero Jorge Sánchez a la espera de que reanude el juego. Una acción llena de la viveza que se consigue en el barrio.

El error corre por cuenta del guardameta, quien, sin advertir la presencia del atacante, por no haber chequeado visualmente todo su entorno, como indica la instrucción más básica para todos los porteros, pone el balón en el piso.

¡¡LA AVIVADA DEL SIGLO EN LA #Libertadores!! Dorny Romero se escondió atrás del arquero Jorge Sánchez y, cuando este largo la pelota, lo sorprendió y marcó el 1-1 de Bolivar ante La Guaira... ¡INSÓLITO!



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Esa equivocación es aprovechada magistralmente por Romero, quien en una rápida reacción intercepta el balón, se gira y lo manda al fondo de la red con un zurdazo, ante la incredulidad generalizada de los compañeros de Sánchez.

El yerro impidió que el cuadro llanero sumara los tres puntos. Fabián Londoño había adelantado a los visitantes en el marcador. Los venezolanos sumaron su segundo punto en la competencia, pero, claramente, se fueron con la sensación de que pudieron sumar dos más, de no mediar una equivocación que da vueltas al mundo.