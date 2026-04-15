Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming
Los clubes definen los cuartos de final en Inglaterra con su duelo de vuelta.
Este miércoles se terminan de definir los cuartos de final de la Champions League, donde Arsenal recibe a Sporting en Inglaterra por su duelo de vuelta.
Los Gunners llegan con ventaja al encuentro ante el cuadro de Portugal, tas liderar el resultado global por la cuenta mínima, lo que los acerca a la siguiente fase de la máxima cita europea.
Cuándo juega Arsenal vs. Sporting
El partido de Arsenal contra Sporting es este miércoles 15 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres para este compromiso.
Dónde ver a Arsenal vs. Sporting
El partido de Arsenal contra Sporting se transmite en el canal ESPN.
Además, la Champions League cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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