Estados Unidos nombra a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha designado este miércoles a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela, tal y como ha comunicado quien hasta ahora había sido la enviada especial del presidente, Donald Trump, para ese país, Laura Dogu, que regresa a su puesto anterior como asesora del Estado Mayor Conjunto.

“Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, ha anunciado Dogu en un mensaje en redes sociales, desde donde ha dado las gracias a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la confianza.

“Estoy profundamente agradecida al presidente Trump y al secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a Estados Unidos durante este momento histórico”, ha expresado.

La Embajada estadounidense en Caracas reanudó de manera oficial sus actividades el pasado 30 de marzo, después de siete años sin relación diplomática, como parte del nuevo escenario que se abre tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar lanzada a principios de enero.

En estos agradecimientos, Dogu hace referencia al plan de tres puntos del Gobierno de Estados Unidos para normalizar las relaciones y sacar provecho de los recursos naturales de Venezuela, del que depende la supervivencia política de Delcy Rodríguez, quien ya se ha granjeado los elogios de Trump.

El plan de tres fases comienza con la estabilización y la restauración de la seguridad para después comenzar con la recuperación económica y finalmente una transición hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del venezolano”, ha dicho.

El nuevo responsable de la legación diplomática venía ejerciendo como encargado de negocios en Guatemala desde enero de este año, aunque su trayectoria en el servicio exterior incluye misiones en Filipinas, Brasil, Perú, China, o Afganistán.