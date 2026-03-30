Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha reanudado este lunes de manera oficial sus actividades tras siete años de ruptura diplomática y apenas unos días desde que la bandera estadounidense fuera izada de nuevo en el cielo de Caracas, como parte de la nueva relación bilateral después del arresto del presidente Nicolás Maduro.

“Hoy, estamos reanudando formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, ha informado el Departamento de Estado en un comunicado, en el que valora el trabajo de la diplomática Laura Dogu en Caracas desde enero, “para liderar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos sobre el terreno en Venezuela como encargada de negocios”.

En este sentido, Washington ha informado de que el equipo de la embajadora Dogu está restaurando el edificio “para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

El Departamento de Estado valoró el trabajo de la diplomática Laura Dogu en Caracas desde enero. Andrew Harnik

Según defiende la Administración norteamericana este paso supone “un hito clave” en la implementación del plan de tres fases de Trump para Venezuela y “fortalecerá la capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”.

En las últimas semanas las visitas de funcionarios estadounidenses a Miraflores han ilustrado esta nueva fase de las relaciones, que dependen de las cesiones que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, esté dispuesta a conceder a Donald Trump, que ya ha dejado claro varias veces que su supervivencia política depende de ello.

Por su parte, Delcy Rodríguez ya hizo lo propio y envío la semana pasada a una delegación a Washington. En paralelo, la Administración Trump levantó algunas de las sanciones para permitir la llegada de las misiones diplomáticas de Caracas.

Desde la detención de Maduro en enero de este año -preso en una cárcel de Nueva York mientras avanza su proceso judicial por delitos de narcotráfico-, Rodríguez se ha granjeado los elogios de Donald Trump, que ha celebrado que su país esté ganando mucho dinero al mismo tiempo que al país sudamericano le va mejor.

Bajo la atenta mirada de Trump, Rodríguez ha reabierto la industria petrolera a financiación extranjera, anunciado una amnistía y remodelado el Gobierno y las Fuerzas Armadas, con salidas tan sonadas como la de Vladimir Padrino de la cartera de Defensa 10 años después, en lo que parece un evidente intento por neutralizar cualquier conato de rebelión mientras cumple con las exigencias de Washington.