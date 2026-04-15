Fabiola Campillai lleva a Camila Flores a la Comisión de Ética del Senado por investigación del Ministerio Público

La senadora independiente Fabiola Campillai presentó un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara Alta en contra de su par de RN Camila Flores, a raíz de la investigación que inició el Ministerio Público por eventuales delitos financieros, entre ellos el de fraude al fisco.

La parlamentaria dio cuenta de la acción a través de sus redes sociales, donde apuntó al reportaje de Canal 13 que reveló las supuestas irregularidades cometidas por la exdiputada.

“Tras revelarse la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la senadora Flores, he recurrido a la Comisión de Ética solicitando que se tomen todas las acciones necesarias para prevenir que se mal utilicen los recursos públicos y las asociaciones parlamentarias”, escribió.

Campillai acompañó su publicación de un video, en el que agrega que: “Quienes ejercemos una función pública debemos ser los primeros en preocuparnos en que los recursos públicos sean bien utilizados”.

“Es indudable que en el caso de ser ciertos los hechos descritos en el reportaje, no solo podría constituir un fraude al fisco, sino que además produce un daño a la credibilidad y la imagen de quienes ejercemos nuestro cargo con responsabilidad”, remarca.

Finalmente, la congresista señala que resulta indispensable “revisar los actuales mecanismos de control a la luz de los acontecimientos y perfeccionar lo que sea necesario para que ello no ocurra”.