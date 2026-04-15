A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles continúa la definición de los cuartos de final de la Champions League y llega el turno de Bayern Múnich, cuadro que recibe al Real Madrid por el duelo de vuelta.

Los alemanes llegan con una ventaja de 2-1, gracias al marcador obtenido en el cruce de ida, por lo que se configura uno de los esperados partidos de la máxima cita europea, ante la posibilidad que los españoles inviertan el resultado.

Cuándo juega Bayern vs. Real Madrid

El partido de Bayern contra el Real Madrid es este miércoles 15 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Allianz Arena de Alemania para sellar los cuartos de final.

Dónde ver a Bayern vs. Real Madrid

El partido de Bayern Múnich contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

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