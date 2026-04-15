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    Presidente de Soprole: “El control del gasto fiscal no ha sido exitoso”

    Hugo Covarrubias advirtió que el descontrol del gasto fiscal en Chile requerirá de fuertes ajustes, "con todas las dificultades que ello implica para el año 2026 y siguientes”.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Hugo Covarrubias

    El presidente de Soprole, Hugo Covarrubias, en el último reporte anual de la compañía de capitales peruanos enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) advirtió sobre el impacto de la inflación y el control del gasto fiscal.

    En su carta, que detalla los resultados correspondientes al ejercicio 2025, el directivo precisó que aunque la inflación en Chile se está acercando a las metas establecidas —cerrando el año en un 3,5%—, el desequilibrio fiscal demandará de mayores ajustes.

    El 30 de marzo de 2023, el Grupo Gloria adquirió oficialmente el control de Soprole.

    “Chile siendo un país latinoamericano más cercano a una economía emergente, tuvo un crecimiento muy inferior a los países emergentes asiáticos, que lo hicieron en cifras superiores al 5,0%. Sin embargo, a nivel latinoamericano el crecimiento de Chile esperado para 2025 es muy cercano al promedio de 2,4% estimado para Latinoamérica y el Caribe”, añadió.

    Covarrubias explicó que “este crecimiento promedio respecto de la región está lejos de retomar la tendencia de un nivel de crecimiento histórico en el periodo 1990 – 2014, que lo señalaban como una de las economías emergentes más importantes del mundo, independiente de su menor tamaño".

    “Si bien en nuestro país la inflación se está acercando a las metas establecidas, la que cerró el año 2025 en un 3,5%, el control del gasto fiscal no ha sido exitoso y requerirá de importantes ajustes, con todas las dificultades que ello implica para el año 2026 y siguientes”, sostuvo.

    En este escenario global y “desafiante para el mundo y particularmente para Chile, y centrándonos ya en el sector lácteo nacional y en lo que a la producción de leche se refiere, el país creció en un 6,2%, según cifras de Odepa”, puntualizó. Sin embargo, agregó que “este crecimiento, que es el mayor de la última década, es una recuperación de los periodos previos de nulo crecimiento”.

    De hecho, Covarrubias hizo ver que si se analiza el crecimiento de los últimos cinco años, la tasa anual promedio ha sido de solo un 0,8%. Frente a ello, destacó que Soprole y sus filiales, para igual periodo de cinco años han tenido un crecimiento promedio de 5,9%, lo que lo posiciona en una tasa de expansión significativamente mayor que la del país.

    En medio de este panorama nacional, los ingresos de actividades ordinarias de Soprole Inversiones S.A. para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron de $895.644 millones, lo cual representa un incremento de un 9,6% respecto al mismo período del año anterior, que fue de $817.454 millones. Este mayor ingreso de $78.189 millones se generó, en primer lugar, por un aumento de un 7,3% de las toneladas vendidas, y en menor medida, por un aumento de un 2,1% del valor de las mismas, según se detalló.

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