Tras reunión con Kast: libertarios manifiestan apoyo preliminar a megarreforma y abren la puerta a posibles correcciones

Previo a la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast de esta noche, en la que dará a conocer los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó a reunirse con varias bancadas parlamentarias, para justamente buscar un respaldo a la iniciativa que prontamente será ingresada al Congreso.

Hoy fue el turno del Partido Nacional Libertario, que temprano en la mañana llegó hasta el palacio presidencial Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar.

Tras la cita, los representantes del partido fundado por Johannes Kaiser, dejaron ver que preliminarmente apoyarán el proyecto, pero también remarcaron que podrían plantear correcciones.

“Tuvimos una muy buena reunión con el Presidente de la República y con algunos sus ministros, donde conversamos sobre el proyecto, del que evidentemente guardaremos el silencio necesario, porque es el Presidente de la República es quien hablará de eso en cadena nacional", señaló el jefe de bancada de los diputados libertarios, Cristóbal Urruticoechea.

“Lo que sí puedo decir es que fue una conversación muy buena, donde dejamos muy claro que nosotros estamos para apoyar absolutamente en todo aquello que sea muy bueno y corregir aquello que haya que corregir”, sostuvo.

En esa línea, reforzó: “El Presidente de la República cuenta con el Partido Nacional Libertario, tanto como para su corrección, como para también su aprobación en aquellas cosas que le hacen bien a los chilenos”.

Con el mismo tono, su par Pier Karlezi subrayó que el proyecto “va en la dirección correcta” y que “ cuenta con el apoyo preliminar del Partido Nacional Libertario”.

A eso agregó: “Nosotros vamos a proponer todas las correcciones que sean necesarias en las comisiones que sean necesarias, vamos a impulsar con fuerza nuestras ideas”.

Por su parte, la senadora Vanessa Kaiser destacó: “Este es un primer paso, nosotros esperamos que un paso de un largo camino, que devuelva a Chile a su mejor época, cuando nosotros todos creíamos en llegar a ser desarrollados".

Por último, al ser consultada sobre si se les planteó unirse al sector oficialista, la parlamentaria dijo: “No, y me parece que es muy sensato que nosotros mantengamos esta posición en la que podemos aportar en todo lo bueno que ellos están proponiendo para el país, pero al mismo tiempo ser esa ancla que puede evitar que nos corran el cerco nuevamente hacia una izquierda o centro izquierda".