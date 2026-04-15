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    Senador Celis por plan de Reconstrucción Nacional: “Si es presentado como un proyecto único, yo voy a votar en contra”

    El parlamentario explicó que, en caso de que presenten las medidas por separado, podría dar su favor a ciertas iniciativas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis, abordó el Plan de Reconstrucción Nacional que será presentado mañana por el Presidente José Antonio Kast en una cadena nacional la noche de este miércoles.

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario planteó que “es una contrarreforma tributaria que, en la práctica, este proyecto misceláneo. Creo que eso es al final del día, y el término va a terminar recaudando menos. No hay ningún economista de la plaza que sostenga que este proyecto sea capaz de recaudar más que lo que tenemos hoy día”.

    “La gente tiene que saber que esta megarreforma lo que hace es favorecer a las grandes empresas. Finalmente, creo yo que es un proyecto que es una excusa, lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción para favorecer a las grandes empresas; así todos los números lo dicen, y dañar el bolsillo de la gente más vulnerable”, apuntó el senador.

    En esa línea, Celis insistió en que “hay muy pocas medidas que uno pudiera decir que son un caramelo, para que la clase media o alguien diga, finalmente, vale la pena aprobar este proyecto”.

    Asimismo, el senador fue claro al expresar que existen medidas con las que está de acuerdo. Sin embargo, aseveró que “si es presentado como un proyecto único, yo voy a votar en contra de la idea de legislar”.

    “Si es como se ha presentado, como se ha dicho, como lo hemos conocido por la prensa, en la práctica ha sido de esa manera. Yo creo que no es un buen proyecto para Chile. Es un buen proyecto para las grandes empresas, pero no es un buen proyecto para Chile”, expresó el parlamentario.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónRicardo CelisPartido Por la DemocraciaPPDMegarreforma

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