Salomón Rodríguez aborda su gran presente en Uruguay con la mente en Colo Colo: “Ojalá pueda cumplir lo que dejé al debe”.

Montevideo City Torque viajó a Santiago y se impuso por 2-0 ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna. La apertura de la cuenta fue obra de Salomón Rodríguez, tras una gran asistencia de Gonzalo Montes. En el complemento el duelo se selló con un autogol de Sebastián Gallegos.

En Uruguay ha tenido un resurgimiento. Lleva siete goles en 13 encuentros. El delantero ha logrado un rendimiento que contrasta con su etapa en Colo Colo.

Rodríguez arribó al Cacique como una solución ofensiva tras una inversión cercana a los US$ 1,2 millones por la mitad de su pase, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas. Disputó 26 partidos y marcó apenas tres goles, dos de ellos en la Copa Chile.

Rodríguez abrió la cuenta ante Palestino. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Tras el encuentro ante los árabes, el ariete reconoció que busca una revancha en Macul. “Estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera (a Colo Colo). Ojalá pueda cumplir con lo que dejé al debe”, dijo a DSports. Hoy está a préstamo en el cuadro charrúa.

“El fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas, pero hay que seguir, con constancia y sacrificio, que en algún momento todo sale”, añadió.

El atacante valora su momento en Montevideo City Torque. “Estoy muy feliz por mi presente y por el presente del equipo que sale a jugar en todas las canchas. Hoy por suerte nos llevamos la victoria”, enfatizó.