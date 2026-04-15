A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Este miércoles llega el siguiente desafío internacional para la Universidad Católica, que sale a la cancha contra Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

El cuadro cruzado se presenta tras una derrota ante Boca Juniors en el debut, por lo que van en búsqueda de sumar los primeros puntos del campeonato.

Cuándo juega Cruzeiro vs. UC

El partido de Cruzeiro contra la Universidad Católica es este miércoles 15 de abril, a las 18.00 horas de Chile.

Para este compromiso los cruzados visitan el Estadio Mineirão de la ciudad Belo Horizonte, Brasil.

Dónde ver a Cruzeiro vs. UC

El partido de Cruzeiro contra la Universidad Católica se transmite en el canal ESPN5 .

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