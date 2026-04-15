Minuto a Minuto| Expectación por primera cadena nacional del Presidente Kast para presentar Plan de Reconstrucción

A las 21.00 horas, este miércoles 15 de abril, el Presidente José Antonio Kast realizará una cadena nacional donde el Mandatario presentará el detalle del Plan de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa consiste en más de 40 medidas que, según relató el jefe de Estado, se centran en “el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

En detalle, desde el gobierno han adelantado distintas medidas que forman parte del proyecto, como ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio por incendios, combate al “crédito informal usurero”, fiscalizar el transporte de migrantes irregulares, ajustes tributarios, subsidio al empleo formal, eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, medidas de contención y reducción de gastos.

Será a las 21.00 horas que el Presidente Kast entregue más información de las medidas que proponen desde el Ejecutivo con el Plan de Reconstrucción Nacional.

Revisa el minuto a minuto:

Ministro García Ruminot defiende reducción del impuesto a las empresas El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional y la rebaja de impuestos a las empresas, asegurando que “no es un capricho”. Revisa más detalles en el siguiente link.

Libertarios manifiestan que apoyarán megarreforma Representantes del Partido Nacional Libertario se reunieron con el Presidente José Antonio Kast y anunciaron, de forma preliminar, que estarían apoyando el proyecto. Sin embargo, que también podrían plantear correcciones.

Oposición cuestiona Plan de Reconstrucción Nacional Un grupo de diputados del PC, PS y FA ofició al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde piden transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus secretarios de Estado con la rebaja de impuestos corporativos que incluye la reforma miscelánea. Revisa más detalles en el siguiente link.

La Moneda en busca de acuerdos para megarreforma La principal apuesta del Ejecutivo es lograr apoyos, aunque sea descolgados, en las bancadas del PPD, la DC, los liberales y el PDG. Revisa más detalles en el siguiente link.

¿Dónde ver la primera cadena nacional de José Antonio Kast? Ante la primera alocución del Mandatario al país, La Tercera contará con completa cobertura noticiosa. En tanto, la transmisión del mensaje a la nación se podrá ver en vivo mediante streaming en el sitio de latercera.com.