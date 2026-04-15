Megaproyecto: La Moneda incursiona en líneas opositoras para quebrar resistencia a rebaja de impuesto a las empresas

A pesar de que su ingreso a tramitación volvió a postergarse por tercera vez, el megaproyecto legislativo de La Moneda ya comienza a calentar el ambiente en la Cámara de Diputados.

Bajo el título de Reconstrucción, el gobierno pretende impulsar cerca de 40 medidas en al menos cuatro áreas distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales.

Sin embargo, por su diversidad, existe una fuerte presión de las bancadas opositoras para que la iniciativa sea vista no solo por la Comisión de Hacienda, sino por otras instancias legislativas como Educación, Medio Ambiente o Economía.

Este martes particularmente el PDG -sumándose a solicitudes similares del PS, el PPD, la DC y el PC- pidió al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), no reducir el debate legislativo y que el proyecto en cuestión “sea derivado a las comisiones que correspondan, en atención a su diversidad temática”.

No obstante, el plan de La Moneda es distinto. Esta ley “miscelánea”, debido a su contenido diverso, fue diseñada para ser la punta de lanza de un “gobierno de emergencia” con el que el Presidente José Antonio Kast pretende dar respuesta rápida a un conjunto de necesidades del país.

Trabajo en la oposición

Anticipándose al complejo terreno legislativo en la Cámara donde las fuerzas de derecha suman 76 votos versus las distintas oposiciones (desde el PC al PDG que en teoría tienen 79 diputados), los ministros ya iniciaron su despliegue con fuerzas no oficialistas.

La principal apuesta del Ejecutivo es lograr apoyos, aunque sea descolgados en las bancadas del PPD, la DC, el Partido Liberal y el PDG, que fueron cruciales en la aprobación del pasado proyecto que atenuaba el alza de la parafina.

La jugada, sin embargo, es difícil. Más aún con la cerrada negativa de bancadas de izquierda como el PS, el PC y el Frente Amplio. De hecho, la oposición comienza a alinearse detrás de la decisión de rechazar la rebaja de impuestos a las empresas, medida que es el corazón del megaproyecto. Para ello, el Ejecutivo baraja algunos ganchos para tentar a legisladores opositores.

“La rebaja del impuesto corporativo es irrenunciable”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN).

Con ese objetivo en mente, este martes, junto a la subsecretaria, Constanza Castillo (RN), García almorzó con los diputados del grupo PPD-Independientes, donde sus principales interlocutores son el jefe de bancada, Raúl Soto (PPD), y Carlos Bianchi (IND.), quien es integrante de la Comisión de Hacienda.

En la ocasión, los legisladores de este comité hicieron algunos planteamientos al ministro respecto de cómo ayudar a las pymes y a la clase media. Sin embargo, la rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% es el tema más difícil de digerir.

“Jamás vamos a renunciar a dialogar... Es un error que el gobierno insista en enviar el paquete con más de 40 medidas muy distintas. Va a poner en riesgo el paquete completo... Le vamos a plantear con mucha fuerza esto al gobierno que, por ahora, para nosotros es una línea roja, la rebaja de impuestos a los más ricos y la reintegración tributaria”, señaló Soto.

“Hoy día, las pymes, en materia de deuda tributaria, con la Tesorería deben del orden de los US$ 5.000 millones. Si el gobierno se allanara a buscar la fórmula que nosotros le vamos a entregar, la verdad es que allí se resuelve un problema de manera inmediata, no solo en el orden económico, sino también en que las pymes puedan llevar a cabo todo el trabajo y la contratación de mano de obra”, agregó Bianchi.

Resistencia DC y cautela PDG

La semana pasada, García y la subsecretaria Castillo ya se habían reunido con los diputados DC, que en esta materia tiene como principales contrapartes al jefe de bancada, Jorge Díaz, y a la integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo. A ellos se suma el papel que podría ejercer el recién electo presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz.

La postura de la DC, sin embargo, es incluso más cerrada que la del PPD.

“Esto es como Robin Hood, al revés, Hood Robin. Nosotros marcamos una línea roja. Es una pésima señal del gobierno frente a la crisis, disminuir el impuesto a las grandes empresas. Los que más tienen que aportar son los que ganan más”, dijo la diputada Castillo.

En el caso del PDG, el jefe de bancada, Juan Manuel Valenzuela, quien además es integrante de la Comisión de Hacienda, debiera ser un interlocutor ineludible del Ejecutivo. Sin embargo, en Partido de la Gente afirman que La Moneda aún no le ha cursado una invitación a dialogar.

Sorpresivamente la apuesta gubernamental ha sido tomar contacto con el principal líder de esa colectividad, el economista y excandidato presidencial, Franco Parisi, quien ha recibido recados de asesores del Ministerio de Hacienda.

A ello se suman algunos guiños del mismo ministro Jorge Quiroz, quien ha valorado algunas propuestas de Parisi como revivir el FUT (Fondo de Utilidades Tributables).

No obstante, en el PDG miran aún con distancia esas señales y aspiran que si el partido o Parisi son convocados a dialogar, la negociación sea llevada a alto nivel.

“No he tenido ninguna conversación ni formal ni formal con ningún estamento del gobierno. Solamente la semana pasada estuvimos reunidos con la presidenta del Senado y con la bancada del PDG discutiendo lo que se rumorea que va a ser el proyecto”, comentó Parisi.

Rechazo en la izquierda

El escenario está incluso más cerrado en las bancadas de izquierda.

Pese a ello, García se reunirá este miércoles con los diputados del PS y tiene en carpeta posibles citas con el PC y el Frente Amplio.

En todo caso, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reiteró su rechazo a la rebaja de impuestos corporativos. “Harto se ha dicho que la oposición no dialoga y se nos está endosando a nosotros la responsabilidad del Ejecutivo de cuadrar a sus propios votos dentro del oficialismo. Lo que vemos hoy día son dos o tres visiones dentro de ese oficialismo. Por una parte, el ministro Quiroz, con republicanos, con una actitud muy tozuda”, dijo Vodanovic.

“Lamentablemente, no se nos ha invitado al diálogo. No hemos recibido ninguna invitación a conversar por parte del Ejecutivo. Estamos disponibles a dialogar, pero no estamos disponibles a reducir el impuesto a las grandes empresas, porque eso disminuye las arcas fiscales”, dijo la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Gael Yeomans.