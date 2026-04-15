Oposición cuestiona megarreforma y pide transparentar posibles beneficios de empresas de Kast y sus ministros con rebaja de impuestos

Un grupo de diputados de la oposición presentó un oficio dirigido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el que piden transparentar los eventuales beneficios económicos para las empresas del Presidente José Antonio Kast y las de sus secretarios de Estado con la rebaja del impuesto corporativo que incluye la reforma miscelánea -denominada de Reconstrucción Nacional- que se dará a conocer este miércoles.

El proyecto del gobierno, que el Mandatario presentará en cadena nacional a partir de las 21.00 horas, incluye más de 40 medidas, donde priman la reducción de la burocracia y los permisos para destrabar inversión, una baja escalonada del impuesto a las empresas del actual 27% al 23% y la reintegración del sistema. Además, se contempla la eliminación del impuesto de 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil y un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión, entre otros.

El escrito dirigido al Ejecutivo cuenta con las firmas de los parlamentarios del Partido Comunista Boris Barrera y Daniela Serrano, la frenteamplista Gael Yeomans y el socialista Juan Santana.

En el texto se señala que “considerando que tanto el Presidente de la República así como varios ministros de Estado han declarado como parte de su patrimonio la participación en propiedad en sociedades, instrumentos de inversión y empresas de distinta naturaleza de un alto valor, aparece como necesario cuantificar el beneficio económico que estos cambios tributarios que el Ejecutivo promueve les pueden reportar, con el objeto de prevenir eventuales conflictos de interés”.

El oficio destaca las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) de Kast y sus ministros, información pública disponible en la plataforma tecnológica gestionada por el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República denominada InfoProbidad que, dando cumplimiento a la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, centraliza las mencionadas declaraciones de autoridades y funcionarios públicos, con el fin de transparentar el patrimonio y prevenir conflictos de interés.

El Jefe de Estado, por ejemplo, en su nueva declaración de patrimonio presenta que su principal activo sigue siendo el 90% de la Inmobiliaria Padua Limitada, empresa en la que ejerce el control. La declaración consigna un valor libro de $ 4.855 millones. La misma participación fue valorizada en octubre en $ 4.953 millones.

Además de esta información financiera de Kast, el documento de la oposición apunta a inversiones del propio titular de Hacienda, como también de los ministros José Francisco Pérez Mackenna, de Relaciones Exteriores; Daniel Mas, de Energía y Minería; Martín Arrau, de Obras Públicas; Fernando Barros, de Defensa Nacional; y Claudio Alvarado, de Interior.

Los diputados solicitan que Hacienda “informe la estimación y aumento proyectado de los beneficios económicos que, de ser aprobados los cambios tributarios propuestos por el Ejecutivo consistentes en la reducción del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de un 27% a un 23%; la reintegración del sistema tributario y eliminación del Impuesto a las Ganancias de Capital, reportarán al Presidente de la República y los ministros de Estado citados, conforme a la información contenida en sus respectivas Declaraciones de Intereses y Patrimonio detalladas en el presente oficio”.